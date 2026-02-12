#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандағы Конституция жобасы бойынша референдум өткізуге қанша қаржы қажет болады

Қазақстандағы Конституция жобасы бойынша референдум өткізуге қанша қаржы қажет болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 18:33 Сурет: Zakon.kz
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортник 2026 жылғы 12 ақпанда ведомстводағы брифингте республикалық референдумның алдын ала бюджетін айтты. Референдум 2026 жылғы 15 наурызда өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Михаил Бортниктің айтуынша, шығынның 75%-ы сайлау учаскелері комиссияларының мүшелерінің еңбекақысын төлеуге бағытталады.

"Референдум өткізуге алдын ала есептелген шығын – 20,8 млрд теңге. Айта кету керек, бұл қаражат 2026 жылғы республикалық бюджетте қарастырылмаған, сондықтан олар үкімет резервінен бөлінеді", – деді ол.
Айдос Қали
