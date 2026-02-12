Қазақстандағы Конституция жобасы бойынша референдумда қанша адам дауыс бере алады
Республикалық референдум жөніндегі Орталық комиссияның мүшесі Азамат Айманақұмов 2026 жылғы 12 ақпанда ведомстводағы брифингте республикалық референдумға қанша адам қатыса алатынын айтты. Референдум 2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Азамат Айманақұмовтың сөзінше, Қазақстанда 10 413 сайлау учаскесі бар. Оның ішінде 82 шетелде – олар әлемнің 64 елінде орналасқан.
"2026 жылғы 1 қаңтарға қарай сайлаушылар тізіміне тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелген 12 416 759 азамат енгізілген. Бүгінде республикалық референдумға қатысу құқығы бар азаматтардың тізімін жасауға негіз бар. Оған қаңтар және ақпан айларындағы азаматтардың миграциялық динамикасы мен берілген өтініштерді ескере отырып нақты түзетулер енгізу қажет", – деді ол.
