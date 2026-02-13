#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда демалыс күндері өткен жәрмеңкелерге бір миллионға жуық адам келді

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 11:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
2025 жылы Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация "Алматы" ("Алматы" ӘКК) қала аумағында демалыс күндері 430 жәрмеңке ұйымдастырды.

Жыл бойы мегаполистің алты ауданында орналасқан сауда алаңдарына бір миллионнан астам алматылық пен қала қонақтары келді.

Алматы облысының Еңбекшіқазақ, Қарасай, Іле, Талғар және Жамбыл аудандарынан келген 315-тен астам фермер мен тауар өндіруші жәрмеңке сөрелерінде 1 000-нан астам атаудағы азық-түлік өнімдерін ұсынды.

Ассортиментке көкөністер мен жеміс-жидек, ет, тауық еті, балық, сүт және шұжық өнімдері, жұмыртқа, бакалея тауарлары, бал, өсімдік майлары және басқа да азық-түлік түрлері кірді.

Делдалдардың болмауы жәрмеңке қатысушыларына өткен жылы 25 мың тонна өнімді нарықтағы орташа бағадан 10-15 пайызға төмен бағамен сатуға мүмкіндік берді.

Қазіргі уақытта "Алматы" ӘКК қаладағы төрт ауданда демалыс күндері жәрмеңкелер ұйымдастырып келеді.

Олар әр сенбі және жексенбі күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін өтеді:

• Алмалы ауданы – Масанчи және Гоголь көшелерінің қиылысы;

• Бостандық ауданы – "Қазақфильм" шағынауданы;

• Әуезов ауданы – Өтеген батыр көшесі мен Абай даңғылының қиылысы;

• Медеу ауданы – Меңдіқұлов пен Бектұров көшелерінің қиылысы.

Жетісу ауданындағы жәрмеңкені Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы ұйымдастырады. Ол Құлагер шағынауданындағы "Гүлдер" саябағы алдында, осы уақыт аралығында өткізіледі.

Биыл жәрмеңкелерді тұрақты түрде қаланың барлық ауданын, оның ішінде Түрксіб, Алатау және Наурызбай аудандарын қамту жоспарланып отыр. Бұл ауыл шаруашылығы өнімдерінің, әсіресе әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тұрғындар үшін қолжетімді бағамен және аумақтық тұрғыда тең дәрежеде ұсынылуын қамтамасыз етуге бағытталған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
