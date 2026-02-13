#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстандағы "Омикрон" коронавирусы бойынша жаңа мәлімет берді

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 12:36 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігінің Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті 2026 жылғы 13 ақпанда Қазақстан бойынша коронавирус инфекциясын (КВИ) алдын алу және таралу туралы жаңа ақпарат жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сәйкес, 2026 жылдың басынан бері елде 5 КВИ жағдайы тіркелген.

2026 жылдың басынан бері елде КВИ-дің 5 жағдайы тіркелді, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда сырқаттанушылық 17,2 есеге төмендеді. Өлім-жітім жағдайлары тіркелген жоқ.

ҚР аумағында SARS-CoV-2 нұсқаларының айналымына жүргізілген соңғы мониторинг деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Омикронның XFG.3 қосалқы нұсқасы – 75%, XFG.3.1 – 12,5%, XFG.6 – 12,5% айналымда екені анықталды.

XFG желісінің айналымы Омикронның бұрын айналымда болған басқа ұрпақтарымен салыстырғанда халық денсаулығына қосымша қауіп төндірмейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Әлемге жаңа COVID-19 таралуы: Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстандағы жағдай туралы хабарлады
14:15, 29 мамыр 2025
Әлемге жаңа COVID-19 таралуы: Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстандағы жағдай туралы хабарлады
Денсаулық сақтау министрлігі: "Мистер сидр" сусыны Қазақстанға әкелінбеген
13:06, 08 маусым 2023
Денсаулық сақтау министрлігі: "Мистер сидр" сусыны Қазақстанға әкелінбеген
Денсаулық сақтау министрлігі "Kinder" өнімдері жайлы тараған ақпаратқа түсініктеме берді
16:02, 23 желтоқсан 2025
Денсаулық сақтау министрлігі "Kinder" өнімдері жайлы тараған ақпаратқа түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: