Қоғам

2026 жылы аққулар Каспий жағалауына қыстауға келді

2026 жылы аққулар Каспий жағалауына қыстауға келді , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 16:34 Сурет: pixabay
Каспий теңізінің жағалауын мыңдаған аққу мекен етуде. Ақтау тұрғындары оларды көру үшін жағалауға жаппай жиналып, жем беріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтаулықтар Каспий теңізінің жағасына ағылып келіп, мыңдаған аққуды тамашалап, қоректендіріп жүр. Тұрғындардың айтуынша, мұндай көп аққу қыстауға соңғы жылдары келмеген. Жергілікті тұрғындардың бірі бұл ерекше көріністі бейнежазбаға түсірген.

"Ақтау қаласы, Каспий теңізі. Қараңыздаршы, қандай керемет көрініс! Аққулар бізге көптен бері қыстауға келмеп еді, ал биыл олар қала тұрғындары мен қонақтарын ерекше қуантып жатыр. Каспий жағалауынан төртінші шағын ауданнан Приморскийге дейін суда шамамен мыңға жуық аппақ аққуды көруге болады. Бұрын құстар Қаракөл көлінде қыстайтын, ал биыл Каспий теңізінде қалуды жөн көріпті", – дейді бейне авторы.

Ақтаулықтардың айтуынша, аққулар ашыққан, тіпті адамдардан өздері жем сұрайды.

"Жағалауда халық өте көп, адамдар толассыз келіп жатыр. Күн сайын жағаға шығып, жем күтетін құстардың саны артып келеді. Кейбір аққулар әбден жуасып, жемді қолдан алады. Кеше жағалауда 15–20 шақтысы ғана жүрсе, қазір өте көп. Бүкіл жағалау аққуға толы. Бұл көрініс үлкендерді де, балаларды да таңғалдырып, Ақтаудың қысын нағыз "аққулар ертегісіне" айналдырды", – дейді тұрғын.

Тұрғындар аққуларды көруге келетін адамдардан көбірек жем әкелуді және оларды нанмен қоректендірмеуді сұрайды.

"Олар алыс сапарға дайындалып жатыр, сондықтан тойымды жем қажет. Ең дұрысы – дән, жүгері, сұлы, сұлы жармасы, арпа жармасы және көкөністер беруге болады. Әрбір түйір энергия олар үшін аса маңызды. Қазір олар жағалаудағы жылы күннің рақатын көріп, суретке түсіп, суда әсем қалықтап жүзіп жүр. Нағыз Каспий жұлдыздары, әрі талғампаздар деуге болады. Тіпті біреулер оларға түскі ас ретінде макарон да әкеліпті", – дейді Ақтау тұрғыны.

Бұған дейін Қарағанды облысында маралдарды жабайы табиғатқа жібергені жайлы жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Қазақстанда Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институты құрылмақ
11:48, 30 қазан 2023
Қазақстанда Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институты құрылмақ
Атырауда аққулар қырылып жатыр
23:12, 23 шілде 2024
Атырауда аққулар қырылып жатыр
Каспий жағалауынан өлі итбалық табылды
21:53, 10 шілде 2025
Каспий жағалауынан өлі итбалық табылды
