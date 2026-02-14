14 ақпанда "Референдум-2026" онлайн-марафоны өткізіледі
14 ақпанда сағат 12:00-ден 18:00-ге дейін жаңа Конституция жобасы талқысына арналған "Референдум-2026" онлайн-марафоны ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс-шара отандық телеарналар мен интернет-порталдардың ресми сайттарында, сондай-ақ әлеуметтік желілерде тікелей эфирде көрсетіледі, деп хабарлайды "Еуразия" Бірінші арнасы өзінің Telegram-арнасында.
Онлайн-марафон республикалық телеарналар мен интернет-порталдардың YouTube және Facebook желісіндегі платформалары арқылы тікелей трансляцияланады.
"Онлайн-марафон барысында 100-ге жуық спикер, атап айтқанда Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшелері, бұқара өкілдері, заңгерлер, сарапшылар мен азаматтық белсенділер ашық диалог форматында талқылауға қатысады", делінген телеарна хабарламасында.
Пікірталастар республикалық теле-және радиоарналардың тікелей эфирінде беріліп, көрсетілетін болады.
Орталық сайлау комиссиясының 2026 жылғы 12 ақпандағы қаулысымен 2026 жылғы 15 наурызға белгіленген республикалық референдумды дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілді.
