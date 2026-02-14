#Халық заңгері
Қоғам

14 ақпанда "Референдум-2026" онлайн-марафоны өткізіледі

Тікелей эфир, 14 ақпан, Референдум-2026, онлайн-марафон , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 09:17 Сурет: primeminister.kz
14 ақпанда сағат 12:00-ден 18:00-ге дейін жаңа Конституция жобасы талқысына арналған "Референдум-2026" онлайн-марафоны ұйымдастырылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шара отандық телеарналар мен интернет-порталдардың ресми сайттарында, сондай-ақ әлеуметтік желілерде тікелей эфирде көрсетіледі, деп хабарлайды "Еуразия" Бірінші арнасы өзінің Telegram-арнасында.

Онлайн-марафон республикалық телеарналар мен интернет-порталдардың YouTube және Facebook желісіндегі платформалары арқылы тікелей трансляцияланады.

"Онлайн-марафон барысында 100-ге жуық спикер, атап айтқанда Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшелері, бұқара өкілдері, заңгерлер, сарапшылар мен азаматтық белсенділер ашық диалог форматында талқылауға қатысады", делінген телеарна хабарламасында.

Пікірталастар республикалық теле-және радиоарналардың тікелей эфирінде беріліп, көрсетілетін болады.

Орталық сайлау комиссиясының 2026 жылғы 12 ақпандағы қаулысымен 2026 жылғы 15 наурызға белгіленген республикалық референдумды дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілді.


Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
