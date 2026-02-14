#Халық заңгері
Қоғам

Олимпиада-2026: бүгін Галышева және 16 отандық спортшы өнер көрсетеді

Галышева, 14 ақпан, отандық спортшы, тізім, Олимпиада, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 09:54 Сурет: Юлия Галышева/сурет: Сали Сабиров
14 ақпанда Италияда өнер көрсететін отандық спортшылар тізімі жария болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық Олимпиада комитетінің мәліметінше, сенбі күні Италиядағы Олимпиада ойындарында Қазақстанды жеті спорт түрінен 17 спортшы танытады. Жарыстың басталуы Қазақстан уақыты бойынша көрсетілген.

Сурет: ҚР ҰОК

Шорт-трек, трамплиннен секіру, конькимен жүгіру, 14 ақпан, Олимпиада, Қазақстан құрамасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 09:54

Сурет: ҚР ҰОК

Бұл тізімдегі ең тәжірибелісі - Юлия Галышева. Бұл оның бесінші олимпиадасы. Ол алғаш рет Ванкувер-2010 ойындарына қатысқан. Ол кезде ол небәрі 17 жаста еді.

Сонымен қатар, Галышева Пхенчхандағы 2018 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері екенін айта кетелік.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 14 ақпанда таңертең Михаил Шайдоровты Қысқы Олимпиада ойындарының чемпионы атануымен құттықтап, спортшыны II дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттау туралы шешім қабылдағаны хабарланған.

