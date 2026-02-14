Жаңа конституция жобасын талқылауға арналған "Референдум-2026" онлайн-марафоны - трансляция
Онлайн-марафон барысында 100-ге жуық спикер, атап айтқанда Конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшелері, бұқара өкілдері, заңгерлер, сарапшылар мен азаматтық белсенділер ашық диалог форматында талқылауға қатысуда.
Іс-шара отандық телеарналар мен интернет-порталдардың ресми сайттарында, сондай-ақ әлеуметтік желілерде тікелей эфирде көрсетіледі.
2026 жылғы 11 ақпанда Конституциялық комиссия Қасым-Жомарт Тоқаевқа жаңа Конституцияның қорытынды жобасын ұсынды. Конституциялық комиссияның төрағасы-Конституциялық соттың төрағасы Эльвира Әзімова талқылау қорытындысы бойынша комиссия жаңа Конституцияның жобасын жалпыхалықтық референдумға шығаруды ұсынғанын атап өтті.
Кейін президент жаңа Конституцияны қабылдау мәселесі бойынша республикалық референдум өткізу туралы Жарлыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес, республикалық референдум 15 наурызда өтеді.
12 ақпанда азаматтар мен сарапшылардың ұсыныстарын ескере отырып пысықталған және республикалық референдумға шығарылған Конституция жобасы жарияланды.
Республикалық референдумды дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жоспарын Орталық референдум комиссиясы төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман ұсынды. Ол жаңа Конституцияны қабылдау мәселесі бойынша референдумда қанша қазақстандық дауыс бере алатынын айтты.
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Михаил Бортниктің айтуынша, референдум өткізу үшін шығатын шығыстардың алдын ала есебі 20,8 млрд теңгені құрады. Ол 2026 жылға арналған республикалық бюджетте бұл қаражат көзделмегенін, сондықтан қаражат Үкімет резервінен бөлінетінін атап өтті.