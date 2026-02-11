#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы республикалық референдум өткiзу туралы Жарлыққа қол қойды

Қол қойды, Тоқаев, Мемлекет басшысы, республикалық референдум, Жарлық , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 18:02 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы 15 наурызда республикалық референдум өткiзу туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 11 ақпанда Ақорданың баспасөз қызмет хабарлады.

Қазақстан Республикасы Конституцияның 44-бабының 10-тармақшасына және "Республикалық референдум туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 18-бабына сәйкес Қаулы етемін:

  1. 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізілсін.
  2. Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының жобасы: "Жобасы бұқаралық ақпарат құралдарында 2026 жылғы 12 ақпанда жарияланған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдайсыз ба?" деген сауал қойылып, республикалық референдумға шығарылсын.
  3. Осы Жарлық пен Конституцияның жобасы 2026 жылғы 12 ақпанда бұқаралық ақпарат құралдарында ресми түрде жариялансын.
  4. Республикалық референдумға дайындық пен оны өткiзу Референдумның орталық комиссиясының қызметiн атқаратын Орталық сайлау комиссиясына, сондай-ақ референдумның аумақтық және учаскелiк комиссияларының қызметiн атқаратын аумақтық және учаскелiк сайлау комиссияларына жүктелсiн.
  5. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясымен, Қазақстан Республикасының басқа да орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, республикалық референдумды ұйымдастыру және өткізу бойынша қажетті шаралар қабылдасын.
  6. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Бұған дейін Конституциялық комиссия Мемлекет басшысына жаңа Конституцияның қорытынды жобасын ұсынған болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
