#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Саясат

Тоқаев азаматтардың құқығын қорғау және қоғамдық тәртіпті сақтау мәселелері бойынша жиын өткізді

Жиын, Тоқаев, азаматтардың құқығын қорғау, қоғамдық тәртіп, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 19:10 Сурет: Ақорда
Ақордада азаматтардың құқығын қорғау және қоғамдық тәртіпті сақтау мәселелері бойынша жиын өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен жұмыс кеңесіне Президент әкімшілігі, Қауіпсіздік кеңесі және құқық қорғау органдарының жетекшілері қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 11 ақпанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Жиында елімізде азаматтардың заңды құқықтарын қорғау және "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасына сәйкес қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мәселелері қаралды.

Сондай-ақ Президент кеңеске қатысушыларға Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясының жобасы бойынша жұмыс істеген Конституциялық комиссия қызметінің қорытындысы жөнінде мәлімет берді.

Бұған дейін Конституциялық комиссия Мемлекет басшысына жаңа Конституцияның қорытынды жобасын ұсынған болатын. Сондай-ақ бүгін, 2026 жылы 11 ақпанда Мемлекет басшысы республикалық референдум өткiзу туралы Жарлыққа қол қойды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
12:30, 20 тамыз 2025
Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
Мәжіліс колледжде онлайн оқу және жетім балалардың құқығын қорғау мәселесі бойынша түзетулерді қарайды
12:25, 04 қазан 2023
Мәжіліс колледжде онлайн оқу және жетім балалардың құқығын қорғау мәселесі бойынша түзетулерді қарайды
Тоқаев макроэкономикалық тұрақтылық мәселелеріне арналған жиын өткізді
14:10, 08 қазан 2025
Тоқаев макроэкономикалық тұрақтылық мәселелеріне арналған жиын өткізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Бүгін
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Бүгін
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
18:32, Бүгін
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:31, Бүгін
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: