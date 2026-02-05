#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Жаңа Конституция жобасын референдумға шығаруды ұсынды

Жаңа Конституция жобасын референдумға шығаруды ұсынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 17:47 Сурет: Zakon.kz
Мәжіліс депутаты Айдарбек Ходжаназаров 2026 жылғы 5 ақпанда Конституциялық реформа жөніндегі комиссия отырысында елдің жаңа Негізгі заңының жобасы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айдарбек Ходжаназаров конституциялық реформаны талқылау 2025 жылдың қазан айынан бері, яғни жарты жылдан астам уақыт бойы жалғасып келе жатқанын атап өтті.

"Өздерінің көптеген ұсынысын жүздеген, мыңдаған отандастарымыз жолдады. Солардың негізінде кәсіби заңгерлердің, түрлі сала сарапшылары мен қоғам өкілдерінің ұзақ әрі мұқият жұмысының нәтижесінде жаңа Конституция жобасы әзірленді. Комиссия мүшелері ғана емес, бүкіл қоғам өкілдері де атап өткендей, бұл – қазіргі заман талаптарына сай келетін, еліміздің ұзақ мерзімді даму бағдарын айқындайтын жан-жақты пысықталған құжат", – деді ол.

Депутат ұсыныстардың басым бөлігі таза заңдық сипатта екенін, негізінен редакциялық түзетулер енгізуге қатысты болғанын атап өтті.

"Сондықтан конституциялық комиссия мүшесі ретінде жекелеген баптардың редакциясын пысықтағаннан кейін, жаңа Конституция жобасын жалпыхалықтық дауыс беру үшін референдумға шығаруды ұсынғым келеді", – деді Айдарбек Ходжаназаров.

Бұған дейін ол жаңа Конституцияда теңгені Қазақстанның ұлттық валютасы ретінде бекітуді де ұсынған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қарин қолданыстағы Конституция мен жаңа Негізгі заң арасындағы айырмашылықтарды атады
18:43, Бүгін
Қарин қолданыстағы Конституция мен жаңа Негізгі заң арасындағы айырмашылықтарды атады
Жаңа Конституцияда теңгені ұлттық валюта ретінде бекіту ұсынылды
17:18, Бүгін
Жаңа Конституцияда теңгені ұлттық валюта ретінде бекіту ұсынылды
Депутат жаңа Конституцияның негізгі нормаларын түсіндірді
19:15, 03 ақпан 2026
Депутат жаңа Конституцияның негізгі нормаларын түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: