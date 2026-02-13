Конституция жобасы бойынша референдумға дайындықтың күнтізбелік жоспары бекітілді
Аумақтық және учаскелік комиссиялар құрамы
Референдум тағайындалған күннен бастап он күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 21 ақпаннан кешіктірілмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
Референдум учаскелерінің шекаралары туралы хабарлама
Әкімдіктер референдум тағайындалған күннен бастап он күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 21 ақпанға дейін жариялайды.
Үгіт-насихат жұмыстары
Референдум тағайындалған сәттен басталып, 2026 жылғы 14 наурыз сағат 00:00-де аяқталады.
Референдумға қатысу құқығы бар азаматтардың тізімдері
- Тиісті әкімдер дауыс беру басталғанға дейін 20 күн бұрын, яғни 2026 жылғы 22 ақпаннан кешіктірмей, учаскелік комиссияларға азаматтардың тізімін акт бойынша ұсынуы тиіс.
- Учаскелік комиссиялар дауыс беру күніне 15 күн қалғанда, яғни 2026 жылғы 27 ақпаннан кешіктірмей, азаматтардың тізімін танысу үшін ұсынады.
Дауыс беру уақыты туралы шешім
Аумақтық комиссиялар жекелеген учаскелерде дауыс берудің басталу және аяқталу уақытын өзгерту туралы шешімді дауыс беру күніне дейін кемінде он күн бұрын, яғни 2026 жылғы 4 наурыздан кешіктірмей қабылдап, азаматтарға хабарлауы тиіс.
Азаматтарды хабардар ету
Учаскелік комиссиялар дауыс беру уақыты мен орны туралы ақпаратты кемінде он күн бұрын, яғни 2026 жылғы 4 наурыздан кешіктірмей жеткізеді.
Дауыс беру бюллетеньдерін жеткізу
Аумақтық комиссиялар бюллетеньдерді дауыс беруге үш күн қалғанда ерте емес және бір күн қалғанда кеш емес мерзімде, яғни 2026 жылғы 12–14 наурыз аралығында учаскелік комиссияларға тапсырады.
Учаскелердің ашылуы
Дауыс беру басталардан бір сағат бұрын, яғни жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де (егер өзге уақыт белгіленбесе) учаскелер ашылып, ашу туралы хаттама жасалады.
Дауыс беру
Дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін өтеді (егер өзге уақыт белгіленбесе).
Дауыстарды санау
Санау жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады. Санау мерзімі 12 сағаттан аспауы тиіс.
Нәтижелерді рәсімдеу
- Учаскедегі дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылғаннан кейін оның көшірмесі дереу көпшілікке танысу үшін ілінеді.
- Хаттамаға қол қойылған соң ол тиісті аумақтық комиссияға дереу жолданады.
Қорытындыларды шығару
Әкімшілік-аумақтық бірлік бойынша референдум нәтижелері екі күн ішінде шығарылып, 2026 жылғы 17 наурыздан кешіктірмей Орталық комиссияға ұсынылады.
Референдумның түпкілікті қорытындылары жеті күн ішінде, яғни 2026 жылғы 21 наурыздан кешіктірмей жарияланады.
Аумақтық комиссияларға республикалық референдумды әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз ету тапсырылды.
Бұған дейін Орталық сайлау комиссиясында Қазақстанда Конституция жобасы бойынша республикалық референдумның қалай өтетіні түсіндірілген болатын.
2026 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойған еді.