Құқық

Президент Ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндеттері мен функцияларын кеңейтті

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 11:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Президенті 2026 жылғы 9 ақпанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізетін жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарлықта көрсетілгендей, Ұлттық қауіпсіздік комитеті – тікелей Қазақстан Республикасының Президентіне бағынатын және оған есеп беретін арнайы мемлекеттік орган. Ол өз өкілеттігі шегінде біртұтас ұлттық қауіпсіздік жүйесін басқарады, барлау, контрбарлау және арнайы тергеу-құқықтық қызметтерді жүзеге асырады, Мемлекеттік шекараны қорғау мен күзету, үкіметтік байланысты қамтамасыз ету және шифрлау жұмыстарын ұйымдастырады. Сонымен қатар комитет ақпараттандыру саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады, бұл әсіресе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның маңызды нысандарының ақпараттық қауіпсіздігіне қатысты.

ҰҚК терроризм актілері мен жеке адамға, қоғамға және мемлекетке аса қауіпті қылмыстарды алдын алу, анықтау және тергеу, ұлттық қауіпсіздік органдарының авиация қызметін ұйымдастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын анықтау және тергеу, мемлекеттік құпияларды қорғау, сондай-ақ Қазақстандағы мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі уәкілетті орган ретінде қызмет атқарады.

Жаңа өзгерістерге сәйкес, комитеттің міндеттеріне ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның маңызды нысандарының ақпараттық қауіпсіздігіне қатысты ақпараттандыру саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру қосылды. Сондай-ақ ҰҚК ақпараттық қауіпсіздік пен арнайы техникалық құралдарды пайдалануға берілген рұқсаттарға сәйкес, заң талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу арқылы мемлекеттік бақылау жүргізе алады.

Комитет енді мынадай жаңа функцияларды орындайды:

  • Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның маңызды нысандарының ақпараттық қауіпсіздігіне қатысты ақпараттандыру саласында мемлекеттік бақылау;
  • Заң талаптары бұзылған жағдайда нысандарға тиісті предписания (қаулы) беру;
  • Заң бұзушылық анықталған кезде берілген предписанияларды орындауды қамтамасыз ету.

Жарлық 2026 жылғы 9 ақпаннан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
