Қоғам

Өскемен оқушылары тұмшаға байланысты онлайн оқуға көшірілді

Өскемен оқушылары тұмшаға байланысты онлайн оқуға көшірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 13:54 Сурет: Zakon.kz
Өскеменде ауа сапасының нашарлауына байланысты оқушылар қашықтан оқиды, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz жазуынша, 2026 жылғы 16 ақпанда қаладағы барлық мектеп оқушысы үйден оқитын болды.

"Ертең 0-11-сынып оқушыларының екі ауысымы да үйден оқиды. Мұндай шешім екінші дәрежелі қолайсыз метеорологиялық жағдайға байланысты қабылданды", – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына әкелетін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Айдос Қали
