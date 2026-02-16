#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Қоғам

Өскеменді көк түтін басты

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 13:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өскемендегі орта мектеп оқушылары бүгін тағы онлайн оқып жатыр.

Өйткені соңғы үш тәулікте облыс орталығын көк түтін басып тұр. "Қазгидромет" аймақта екінші дәрежедегі қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасқанын хабарлады.

Ал Экология департаментінің мамандары жылжымалы зертханамен әр аумақтан сынама алып, ауа құрамын зерттеп жатыр. Нәтижесінде қалада көміртегі тотығы шекті мөлшерден 1,5 есеге артқан, деп жазады qazaqstan.tv.

Сондай-ақ көміртегі тотығы, күкірт диоксиді сияқты зиянды металдар да шекті мөлшерден асып кеткен. Мұндай химиялық элементтер әрине ауыр өндірістер мен жылыту орталықтарынан бөлінеді.

Оған жеке үйлерден шығатын көмірдің түтіні қосылып тұрғындардың тынысын тіпті тарылтады.

Ертіс пен Үлбі өзенінен көтерілген бу қалаға тұман болып шөгіп тұр.

Дәрігерлер дәл бүгінгідей ауа ластанған күндері өскемендіктерге сыртта көп жүрмеуге кеңес береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өскемен қаласын қою түтін басып тұр
14:17, 30 қаңтар 2026
Өскемен қаласын қою түтін басып тұр
Өскеменді тағы қою тұман басты
11:20, 14 қаңтар 2025
Өскеменді тағы қою тұман басты
Түркістан облысындағы ауыл оқушылары мақташыларға арналған жатақханада білім алып жүр
00:38, 13 мамыр 2023
Түркістан облысындағы ауыл оқушылары мақташыларға арналған жатақханада білім алып жүр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
14:32, Бүгін
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
14:10, Бүгін
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
13:45, Бүгін
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
13:33, Бүгін
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: