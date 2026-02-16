Шайдоров промокоды: Қазақстанда жаңа жеңілдіктер легі пайда болды
Фото: Zakon.kz
14 ақпаннан бастап елде "Шайдоров" промокодымен басталатын жеңілдіктер легі бастау алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық бизнес өкілдері спортшының жеңісіне жедел үн қатып, Олимпиада чемпионын арнайы акциялар арқылы қолдады.
Сурет: Threads/oneshott_coffee
Сурет: Instagram/monamie.kz
Сурет: Instagram/av_astana
Сурет: Threads/dodopizzakz
Сурет: Threads/megogo_kz
"Міне, нағыз қолдау! Міне, нағыз акция!" – деп қазақстандықтар бұл трендке әлеуметтік желілерде пікір білдірді.
Бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript