Қоғам

Шайдоров промокоды: Қазақстанда жаңа жеңілдіктер легі пайда болды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
14 ақпаннан бастап елде "Шайдоров" промокодымен басталатын жеңілдіктер легі бастау алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық бизнес өкілдері спортшының жеңісіне жедел үн қатып, Олимпиада чемпионын арнайы акциялар арқылы қолдады.

Сурет: Threads/oneshott_coffee

Сурет: Instagram/monamie.kz

Сурет: Instagram/av_astana

Сурет: Threads/dodopizzakz

Сурет: Threads/megogo_kz

"Міне, нағыз қолдау! Міне, нағыз акция!" – деп қазақстандықтар бұл трендке әлеуметтік желілерде пікір білдірді.

Бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын жазғанбыз.

