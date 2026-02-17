Павлодар облысында қоғамдық орындарда ішімдік ішкені үшін 700-дей азамат жауапкершілікке тартылды
Назарбаев көшесіндегі үйлердің бірінің тұрғындары полицияға хабарласып, кіреберіс қабаттарының арасында ер адамның жалғыз өзі спирттік ішімдік ішіп отырғанын айтқан.
Осындай шақырту Гагарин көшесіндегі үйден де түсті, онда 8-қабатта қолында ішімдігі бар мас ер адам отырған. Тұрғындардың ескертулеріне құлақ аспаған. Екеуі де ішімдік ішумен қатар, темекі шеккен. Таңертең тұрғындар темекі тұқылдары мен бос бөтелкелерге шашылып жататынын жеткізді. Сонымен қатар, патрульдеу барысында Московская көшесіндегі аялдама павильонында қатты мас күйдегі ер адам анықталды. Мас күйінде болған барлық азаматтар Павлодар қаласының уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына жеткізілді. Олар заң аясында жауапқа тартылады, – деді Павлодар облысының ПД өкілдері.
Бүгінгі таңда қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішкені үшін Павлодар облысының 642 тұрғыны әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Полиция қызметкерлері қала тұрғындарына ескертеді: егер көшеде немесе тұрғын үйлердің кіреберістерінде осындай азаматтарды көрсеңіздер, бірден "102" нөміріне немесе учаскелік полиция инспекторына хабарласыңыздар.
Полиция қызметкерлері міндетті түрде барып, тиісті шара қолданады. Егер адамға медициналық көмек қажет болса, "103" нөмірі арқылы жедел жәрдем шақыру керек.
"Заң және тәртіп" қағидатын басшылыққа ала отырып, полиция қоғамдық орында мас күйде жүру — әдеп нормаларын өрескел бұзу екенін еске салады және қоғамдық тәртіпті бұзбауға шақырады. Құқық бұзушылар өз әрекеттері үшін міндетті түрде жауап береді.