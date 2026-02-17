#Референдум-2026
Қоғам

Алматы құрамасы семсерлесуден Қазақстан чемпионатының жеңімпазы атанды

2026 жылы 5–15 ақпан аралығында Алматы қаласында жастар мен кадеттер арасында семсерлесуден Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 14:09 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылы 5–15 ақпан аралығында Алматы қаласында жастар мен кадеттер арасында семсерлесуден Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті.

Алматы қаласы Спорт басқармасының мәліметінше, оңтүстік астана спортшылары 32 жүлделі орынды қанжығасына байлап, жалпыкомандалық есепте көш бастады.

Қала құрамасының қоржынында 14 алтын, 9 күміс және 7 қола медаль бар.

Басқарма өкілдері қол жеткізген нәтиже спортшылардың сапалы дайындығы мен жаттықтырушылар құрамының кәсіби еңбегінің айқын дәлелі екенін атап өтті. Бұл жеңіс Алматының республикалық деңгейде семсерлесу спортын дамытудағы көшбасшылық позициясын нығайта түсті.

