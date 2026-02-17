#Референдум-2026
Қоғам

Экспортқа жаңа мүмкіндіктер: Қазақстан мен Моңғолия еркін саудаға көшеді

Экспортқа жаңа мүмкіндіктер: Қазақстан мен Моңғолия еркін саудаға көшеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 18:13 Сурет: senate.parlam.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық одақ пен оның мүше мемлекеттері мен Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мемлекет басшысы "Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", - делінген хабарламада.

Келісімнің басты мақсаты – Еуразиялық экономикалық одақ елдері мен Моңғолия арасындағы сауда байланыстарын дамыту және нығайту, сондай-ақ Қазақстан тауарларын Моңғолия нарығына шығару үшін тиімді жағдай жасау.

Сауда және интеграция министрлігінің міндетін атқарушы Жәнел Күшікованың айтуынша, Қазақстан мен Моңғолия арасындағы кедендік баждардың 90%-ы жойылады. Келісім ішкі нарықты қорғау механизмдерін, соның ішінде техникалық, санитарлық және шектеу шараларын қарастырады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мәжіліс ЕАЭО мен Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялады
12:37, 04 ақпан 2026
Мәжіліс ЕАЭО мен Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялады
ЕАЭО мен Моңғолия уақытша сауда келісімін жасасады
16:20, 11 желтоқсан 2024
ЕАЭО мен Моңғолия уақытша сауда келісімін жасасады
Сенат ЕАЭО мен Моңғолия арасындағы сауданы ырықтандыру туралы келісімді ратификациялады
12:57, 12 ақпан 2026
Сенат ЕАЭО мен Моңғолия арасындағы сауданы ырықтандыру туралы келісімді ратификациялады
