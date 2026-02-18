#Референдум-2026
Қоғам

Алматы-1 вокзалы қайта жаңғыртудан кейін қандай кейіпте болады

Алматы-1 вокзалы қайта жаңғыртудан кейін қандай кейіпте болады , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 13:25 Сурет: Zakon.kz
Алматы-1 вокзалының сейсмикалық төзімділігі күшейтілуде. Құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде және оны 2026 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 20226 жылғы 18 ақпанда Көлік министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Жоба аясында вокзал ғимараты мен вокзал кешенінің бүкіл инфрақұрылымын кешенді жаңғырту көзделген. Инженерлік желілер жаңартылып, заманауи энергиямен жабдықтау, желдету, цифрлық бақылау және қауіпсіздік жүйелері енгізілуде. Жобаның негізгі басымдығы – нысанның сейсмикалық төзімділігін арттыру. Тірек конструкциялары күшейтіліп, ғимарат өңірдің сейсмикалық ерекшеліктерін ескере отырып, қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкестендірілуде. Сонымен қатар өрт қауіпсіздігі және бейнебақылау жүйелері жаңартылуда",- деп атап өтті министрлік.

Сурет: ҚР Көлік министрлігі

Қайта жаңғырту нәтижесінде вокзалдың өткізу қабілеті артып, жолаушыларға қызмет көрсету жағдайы жақсарады, толыққанды кедергісіз орта қалыптастырылады. Жаңартылған нысан қауіпсіз, технологиялық және жайлы болады.

Сурет: ҚР Көлік министрлігі

Қайта жаңғырту жұмыстарын ағымдағы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған.

Бұған дейін Қостанайда синтетикалық есірткінің ірі партиясы тәркіленгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда әл-Фараби мен Абай көшелеріндегі жол жөндеу жұмыстары мерзімінен бұрын аяқталады
18:02, 05 тамыз 2023
Алматыда әл-Фараби мен Абай көшелеріндегі жол жөндеу жұмыстары мерзімінен бұрын аяқталады
Жамбыл облысында жыл соңына дейін 4 мәдениет үйі пайдалануға беріледі
19:12, 29 қараша 2023
Жамбыл облысында жыл соңына дейін 4 мәдениет үйі пайдалануға беріледі
Алматыдағы Сейфуллин даңғылында орташа жөндеу жұмыстары басталады
16:38, 04 тамыз 2023
Алматыдағы Сейфуллин даңғылында орташа жөндеу жұмыстары басталады
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
19:02, Бүгін
Ислам Махачев оценил перспективы возвращения Шавката Рахмонова в октагон
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
18:35, Бүгін
Лидер сборной Казахстана рассказал об интересе "Спартака"
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
18:13, Бүгін
Стало известно, почему Елена Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Бүгін
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
