Қоғам

Қостанайда синтетикалық есірткінің ірі партиясы тәркіленді

Полиция, задержание, арест, задержанный , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 12:57 Фото: Zakon.kz
Қостанай қаласында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері синтетикалық есірткі заттарын заңсыз сақтау фактісінің жолын кесті.

Жедел іс-шаралар барысында күдікті анықталып, оның жанынан ұнтақ тәрізді зат салынған орамдар табылды.

Кейіннен автокөлігін және тұрғылықты мекенжайын тексеру кезінде заңсыз әрекетке қатысты қосымша айғақтар, оның ішінде есірткі заттары мен оларды бөлшектеуге және одан әрі таратуға арналған құралдар тәркіленді.

Заңсыз айналымнан барлығы шамамен 300 грамм синтетикалық есірткі алынды. Алдын ала мәліметтер бойынша тәркіленген заттар өңір аумағында өткізу үшін арналған.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тыйым салынған заттарды жеткізу арнасын, сондай-ақ ықтимал сыбайластар мен құқыққа қарсы әрекетке қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтауға бағытталған қажетті тергеу және жедел іс-шаралар жүргізілуде.

Полиция азаматтарды қырағы болуға және есірткінің заңсыз айналымына қатысты кез келген деректер туралы хабарлауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
