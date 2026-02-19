Кезектерді қысқарту, қабылдаудың қолжетімділігі: Денсаулық сақтау саласындағы реформалар жүзеге асуда
Сондай-ақ, министр халыққа медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру бойынша жаңа шараларды белгіледі.
Министрдің айтуынша, қоғамда емханалардағы кезекке, жалпы практика дәрігерлерінің шамадан тыс жүктемелеріне және пациент маршруттарының күрделілігіне байланысты мәселелер сақталуда.
"Біз пациент медициналық қолдауды тезірек және аурудың ерте сатысында, емдеу тиімді болған кезде алатындай етіп алғашқы көмекті қалпына келтіріп жатырмыз", – деп атап өтті А.Әлназарова.
2025 жылдан бастап скринингтік бағдарламалар кеңейтілді: нысаналы тобтың жасы 76 жасқа дейін ұлғайтылды, 50-76 жастағы ер адамдар үшін инсульт қаупін тұрақты тексеру енгізілді, созылмалы ауруларды ерте анықтау үшін жоғары сезімтал зертханалық сынақтар енгізілді.
- Онкоскринингтер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне ауыстырылды, бұл 300 мың сақтандырылмаған азаматтар үшін тексерулерге қолжетімділікті қамтамасыз етті.
- Созылмалы аурулары бар пациенттерді динамикалық бақылаумен қамту 12%-дан 34%-ға дейін өсті. Жалпы практика дәрігерлерінің қабылдау уақытының ұзақтығы күніне 4 сағаттан 6 сағатқа дейін ұзартылды.
- Кезектілікті төмендету үшін 2025 жылдан бастап емханаларда жағдайы ауыр пациенттерді қабылдайтын жедел жәрдем кабинеттері ашылды.
- 2025 жылдың сәуір айынан бастап профилактикалық нәтижелерге бағдарланған бастапқы буын мамандарының еңбегіне ақы төлеудің жаңа моделі енгізілді. Ынталандыру төлемдеріне 20 млрд теңге бағытталды, бір учаскені қаржыландырудың орташа көлемі тоқсанына 344 мың теңгеден 700 мың теңгеге дейін өсті.
- Профилактиканың күшеюі нәтижесінде бір жылда онкологиялық аурулардың 13 мың жағдайы және өкпе туберкулезінің 2 мыңға жуық жағдайы анықталды.
Қорытындылай келе, Ақмарал Әлназарова қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан МСАК жүйесі әлі де басқарушылық және ұйымдастырушылық проблемаларға тап болып отырғанын атап өтті.
Сонымен қатар, министр МСАК-ты одан әрі реформалау ашықтық, көрсеткіштердің цифрлық мониторингі және әрбір емхана деңгейіндегі жұмыс тиімділігін қатаң бағалау қағидаттарына негізделетінін айтты.
