#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Қоғам

Кезектерді қысқарту, қабылдаудың қолжетімділігі: Денсаулық сақтау саласындағы реформалар жүзеге асуда

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 10:04 Фото: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова ведомство алқасының отырысында Аида Балаеваның қатысуымен медициналық-санитариялық алғашқы көмекті (МСАК) ұйымдастыру реформаларының бірқатар негізгі нәтижелерін ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сондай-ақ, министр халыққа медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру бойынша жаңа шараларды белгіледі.

Министрдің айтуынша, қоғамда емханалардағы кезекке, жалпы практика дәрігерлерінің шамадан тыс жүктемелеріне және пациент маршруттарының күрделілігіне байланысты мәселелер сақталуда.

"Біз пациент медициналық қолдауды тезірек және аурудың ерте сатысында, емдеу тиімді болған кезде алатындай етіп алғашқы көмекті қалпына келтіріп жатырмыз", – деп атап өтті А.Әлназарова.

2025 жылдан бастап скринингтік бағдарламалар кеңейтілді: нысаналы тобтың жасы 76 жасқа дейін ұлғайтылды, 50-76 жастағы ер адамдар үшін инсульт қаупін тұрақты тексеру енгізілді, созылмалы ауруларды ерте анықтау үшін жоғары сезімтал зертханалық сынақтар енгізілді.

  • Онкоскринингтер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне ауыстырылды, бұл 300 мың сақтандырылмаған азаматтар үшін тексерулерге қолжетімділікті қамтамасыз етті.
  • Созылмалы аурулары бар пациенттерді динамикалық бақылаумен қамту 12%-дан 34%-ға дейін өсті. Жалпы практика дәрігерлерінің қабылдау уақытының ұзақтығы күніне 4 сағаттан 6 сағатқа дейін ұзартылды.
  • Кезектілікті төмендету үшін 2025 жылдан бастап емханаларда жағдайы ауыр пациенттерді қабылдайтын жедел жәрдем кабинеттері ашылды.
  • 2025 жылдың сәуір айынан бастап профилактикалық нәтижелерге бағдарланған бастапқы буын мамандарының еңбегіне ақы төлеудің жаңа моделі енгізілді. Ынталандыру төлемдеріне 20 млрд теңге бағытталды, бір учаскені қаржыландырудың орташа көлемі тоқсанына 344 мың теңгеден 700 мың теңгеге дейін өсті.
  • Профилактиканың күшеюі нәтижесінде бір жылда онкологиялық аурулардың 13 мың жағдайы және өкпе туберкулезінің 2 мыңға жуық жағдайы анықталды.

Қорытындылай келе, Ақмарал Әлназарова қол жеткізілген нәтижелерге қарамастан МСАК жүйесі әлі де басқарушылық және ұйымдастырушылық проблемаларға тап болып отырғанын атап өтті.

Сонымен қатар, министр МСАК-ты одан әрі реформалау ашықтық, көрсеткіштердің цифрлық мониторингі және әрбір емхана деңгейіндегі жұмыс тиімділігін қатаң бағалау қағидаттарына негізделетінін айтты.

Бұған дейін авиацияда жолаушыларға медициналық көмек көрсету тетіктері бекітілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Денсаулық сақтау министрі: МӘМС жұмысы жалғасады
14:51, 08 ақпан 2024
Денсаулық сақтау министрі: МӘМС жұмысы жалғасады
Ақмарал Әлназарова жаңа денсаулық сақтау министрі болып тағайындалды
18:34, 06 ақпан 2024
Ақмарал Әлназарова жаңа денсаулық сақтау министрі болып тағайындалды
Денсаулық сақтау министрлігі қатерлі ісік диагностикасы мен емдеу әдістерін қайта қарастырады
13:25, 27 ақпан 2025
Денсаулық сақтау министрлігі қатерлі ісік диагностикасы мен емдеу әдістерін қайта қарастырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Бүгін
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Бүгін
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
12:32, Бүгін
"Я довольна": хорватка оценила свою победу после недомогания Рыбакиной в ОАЭ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: