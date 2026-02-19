#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда Тұңғыш Президент саябағын қайта жаңғырту басталады

Алматыда ең ірі әрі адам ең көп баратын қоғамдық кеңістіктердің бірі – Тұңғыш Президент саябағын кешенді қайта жаңғырту жұмыстары басталады. Бұл туралы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының өкілдері айтты.
Алматыда ең ірі әрі адам ең көп баратын қоғамдық кеңістіктердің бірі – Тұңғыш Президент саябағын кешенді қайта жаңғырту жұмыстары басталады. Бұл туралы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының өкілдері айтты.

Жоба табиғи ландшафтты, сәулеттік шешімдерді және демалысқа, серуендеуге, белсенді өмір салтына арналған қолайлы инфрақұрылымды үйлестіретін заманауи, жайлы әрі көпфункциялы орта құруға бағытталған. Саябақ 2010 жылы ашылғаннан бері аумақта күрделі жаңғырту жүргізілмеген. Қазіргі таңда инфрақұрылымның бір бөлігі заманауи жайлылық пен функционалдық талаптарға сай жүйелі жаңартуды қажет етеді.

Саябақ Бостандық ауданында, әл-Фараби даңғылы мен Дулати көшесінің бойында, Іле Алатауының баурайында орналасқан. Жалпы аумағы шамамен 62,4 гектар. Кеңістікте орталық аллея, субұрқақтар кешені, амфитеатр, серуен аймақтары мен веложолдар, сондай-ақ тауға панорамалық көрініс ашылатын демалыс орындары бар.

Қайта жаңғырту барысында табиғи ортаны сақтау, жасыл желек қорын дамыту және келушілердің барлық санаты үшін қолайлы инфрақұрылым құруға басымдық беріледі. Жоба аясында кіреберіс аймағы жаңартылып, жүргіншілер бағыты көріктендіріледі, демалыс орындары жаңарып, жаңа функционалдық кеңістіктер жасақталады.

Жаңғырту тұжырымдамасы британдық ландшафт сәулетшілерінің және ел мамандарының қатысуымен әзірленіп, көркейтудің үздік халықаралық тәжірибесіне негізделген. Негізгі мақсат табиғат, сәулет және заманауи демалыс, қарым-қатынас пен қалалық іс-шараларға арналған мүмкіндіктер үйлесім тапқан саябақ қалыптастыру.

Құрылыс жұмыстары бүкіл аумақты толық жаппай, кезең-кезеңімен жүргізіледі. Алғашқы кезеңде негізгі жұмыстар басталатын саябақтың оңтүстік бөлігі уақытша жабылады. Ал орталық бөліктен кіреберіс аркаға дейінгі аумақ келушілер үшін ашық әрі қолжетімді болып қалады.

Бірінші кезең аяқталған соң жаңартылған бөлік қайта ашылып, жұмыс келесі аумақта жалғасады. Осылайша, қайта жаңғырту барысына қарай саябақтың жекелеген аймақтары кезең-кезеңімен пайдалануға беріледі.

Жобаны іске асыру аумақтың бірегей табиғи әлеуетін сақтауға және жоғары сапалы қалалық орта стандарттарына сай заманауи қоғамдық кеңістік құруға мүмкіндік береді.

Оқи отырыңыз
Алматыда Тұңғыш Президент саябағын тұрақты дамыту тұжырымдамасы әзірленіп жатыр
10:27, 03 шілде 2025
Алматыда Тұңғыш Президент саябағын тұрақты дамыту тұжырымдамасы әзірленіп жатыр
Алматыда Баум тоғайы жаңартылады: қала тұрғындарына арналған жаңа эко-парк пайда болады
17:40, 18 қазан 2025
Алматыда Баум тоғайы жаңартылады: қала тұрғындарына арналған жаңа эко-парк пайда болады
Алматыда Тұңғыш Президент, "Атакент" және "Южный" саябақтары абаттандырылады
13:56, 06 қыркүйек 2024
Алматыда Тұңғыш Президент, "Атакент" және "Южный" саябақтары абаттандырылады
