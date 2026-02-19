#Референдум-2026
Қоғам

Атырау облысында вирустық аурулардың өршуіне байланысты малды тасымалдау мен сатуға шектеу қойылды

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 10:40 Фото: primeminister.kz
Атырау облысында ірі қара мал арасында вирустық аурулардың таралуына байланысты Исатай ауданында жануарларды сыртқа тасымалдауға және сатуға уақытша тыйым салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының 2026 жылғы 18 ақпандағы мәліметінше, Исатай ауылдық округінде 213 бас ірі қарадан ауру анықталған. Ал Зинеден округінде тағы 119 мал ауырған. Мамандардың айтуынша, жануарларға инфекциялық вирустық диарея мен ринотрахеит диагнозы қойылған.

Қазіргі таңда Исатай округінде 91 мал емделіп, табынға қайта қосылды. Зинеденде 81 бас малдың жағдайы жақсарып қалды. Ветеринарлардың мәліметінше, ауырған малдарға антибиотиктер беріліп жатыр, ал шаруашылықтар мен жеке аулаларда залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген.

Әлсіреген малдарға Орал қаласынан жеткізілген бидай ұны берілуде. Алдағы күндері 80 тонна жемдік астық жеткізіледі деп күтілуде. Сондай-ақ көрші аудандардан шөп тасымалданып жатыр.

Аудан әкімі Нұрым Мусиннің айтуынша, жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Барлық жеті ауылдық округ толық көлемде жем-шөппен қамтамасыз етіледі.

Ірі қара малды тасымалдау және сатуға қатысты шектеу эпизоотиялық ахуал толық тұрақталғанға дейін күшінде болады.

Бұған дейін Іле Алатауында үш Үнді жайрасы фототұзаққа түскенін жазғанбыз.

Атырау облысында 5 ауылдық округте карантин жарияланып, ет сатуға тыйым салынды
16:28, 17 ақпан 2026
Атырау облысында 5 ауылдық округте карантин жарияланып, ет сатуға тыйым салынды
Қазақстанда ірі қара мен ұсақ малды экспортқа шығаруға уақытша тыйым салынды
10:35, 10 сәуір 2025
Қазақстанда ірі қара мен ұсақ малды экспортқа шығаруға уақытша тыйым салынды
Атырау облысындағы бірқатар ауылда карантин жарияланды
09:15, 10 ақпан 2026
Атырау облысындағы бірқатар ауылда карантин жарияланды
