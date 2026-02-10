#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Атырау облысындағы бірқатар ауылда карантин жарияланды

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, ферма, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 09:15 Фото: akorda.kz
Атырау облысында ірі қара мал арасында жұқпалы инфекциялық ринотрахеит ауруы тіркелді. Осыған байланысты Құрманғазы ауданындағы бірнеше елді мекенде карантин енгізіліп, ветеринарлық бақылау күшейтілді.

Мамандардың мәліметінше, індет Құрманғазы ауданындағы Дыңғызыл, Бөкейхан, Еңбекші және Құрманғазы ауылдық округтерінде анықталған. Аталған аумақтардан малды сыртқа шығаруға уақытша тыйым салынды, деп жазады qazaqstan.tv.

Қазіргі таңда ауру жұқтырған 1407 ірі қара тіркеліп, олардың мыңнан астамы толықтай сауығып шыққан. Қалған малға емдеу шаралары жүргізілуде. Сонымен қатар сау малға профилактикалық екпе салу басталды.

Облыстық Ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім басшысы Сайран Ғұднанның айтуынша, карантин жарияланған ауылдарда мал етін сатуға және ветеринарлық анықтама беруге шектеу қойылған.

"Ресей Федерациясы аумағынан мал тасымалының жиілеуіне байланысты аурудың таралу қаупі артты", – дейді маман.

Ветеринар дәрігерлердің хабарлауынша, инфекциялық ринотрахеит негізінен жануарлар арасында таралады, ал адамға жұғу жағдайлары өте сирек кездеседі. Қазіргі уақытта адам арасында ауру тіркелмеген.

Сондай-ақ Құрманғазы ауданымен шектесетін Исатай ауданындағы Зинеден ауылында да 70-ке жуық сиырдың ауырғаны анықталды. Мал толықтай сауығып, барлық ветеринариялық шаралар аяқталғаннан кейін ғана, яғни 30 күн өткен соң карантиндік шектеулер алынады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысындағы ауылда жылқыдан инфекция анықталып, карантин енгізілді
01:56, 07 сәуір 2023
Қарағанды облысындағы ауылда жылқыдан инфекция анықталып, карантин енгізілді
Қарағанды ​​облысындағы ауылда сібір жарасына байланысты карантин алынды
20:04, 10 қараша 2023
Қарағанды ​​облысындағы ауылда сібір жарасына байланысты карантин алынды
Атырау облысындағы қамыс өртін сөндіруге тікұшақ тартылды
14:43, 05 наурыз 2024
Атырау облысындағы қамыс өртін сөндіруге тікұшақ тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: