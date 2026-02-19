Алматыда интим қызмет көрсететін нысандарға қарсы тексерулер жүріп жатыр
Ведомствоның мәліметінше, кейбір нысандар қызмет атауын өзгертіп, жұмыс форматын жасырын жүргізуге тырысады. Дегенмен олар жедел бөлімшелердің тұрақты бақылауында.
Тексерулердің негізгі мақсаты – қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жеңгетайлық пен жезөкшелікке тарту деректерін анықтау, сондай-ақ тұрғын үй секторын және коммерциялық орындарды заңсыз мақсатта пайдаланатын ұйымдасқан топтардың жолын кесу.
Алматы полиция департаменті Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының бастығы Жанат Нұрғалиевтің айтуынша, бұл мәселе тек заң бұзушылықпен шектелмейді.
"Бұл – азаматтардың қауіпсіздігіне тікелей қатер. Мұндай нысандар қылмыстың ошағына айналып, жанжал туғызуы мүмкін әрі адамдарды құқыққа қайшы әрекеттерге тарту арнасына айналады. Полицияның мақсаты – бір реттік рейдтер емес, тұрақты тәртіп орнату", - деді ол.
Полиция мәліметінше, тексерулер нысаналы әрі белсенді сипатта өтіп жатыр. Іс-шаралар жедел мүмкіндіктер мен ведомствоаралық өзара іс-қимыл негізінде жүзеге асырылады. Күдік туғызған нысандар мен пәтерлер де тексеру аясында қарастырылып жатыр.
Еске салайық, өткен жылы Алматыда жеңгетайлық бойынша 10 адам жауапқа тартылып, жезөкшелікпен айналысуға арналған 4 притон анықталған. Барлық қатысушыларға қылмыстық жауапкершілік қолданылған.