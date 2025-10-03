Алматыда жерасты интим-қызмет студиясы әшкереленді
Алматыда жерасты интим-қызмет көрсететін студия анықталып, таратылды. Бұл туралы Zakon.kz тілшісіне қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, жедел іс-шаралар барысында заңсыз жұмыс істеген студия табылған.
"Ғимарат ішінде интим-қызмет көрсетуге арналған құрал-жабдықтар мен реквизиттер болған", – деп нақтылады полицейлер.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. "Барлық мән-жай мен заңсыз әрекетке қатысы бар тұлғаларды анықтау үшін сараптамалар тағайындалды, кешенді тергеу амалдары жүргізіліп жатыр", – делінген ПД Алматы баспасөз қызметінің хабарламасында.
Айта кетейік, бір апта бұрын Астанада полиция жерасты "БДСМ-студиясының" жұмысын тоқтатқан болатын. Ол студия елордадағы тұрғын үйлердің бірінің жертөлесінде орналасқаны анықталды.
