#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Қоғам

Алматыда жерасты интим-қызмет студиясы әшкереленді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 12:11 Фото: Zakon.kz
Алматыда жерасты интим-қызмет көрсететін студия анықталып, таратылды. Бұл туралы Zakon.kz тілшісіне қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, жедел іс-шаралар барысында заңсыз жұмыс істеген студия табылған.


"Ғимарат ішінде интим-қызмет көрсетуге арналған құрал-жабдықтар мен реквизиттер болған", – деп нақтылады полицейлер.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. "Барлық мән-жай мен заңсыз әрекетке қатысы бар тұлғаларды анықтау үшін сараптамалар тағайындалды, кешенді тергеу амалдары жүргізіліп жатыр", – делінген ПД Алматы баспасөз қызметінің хабарламасында.

Айта кетейік, бір апта бұрын Астанада полиция жерасты "БДСМ-студиясының" жұмысын тоқтатқан болатын. Ол студия елордадағы тұрғын үйлердің бірінің жертөлесінде орналасқаны анықталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"КНЯЖИЧИ" ерлер хоры алғаш рет қазақ тілінде жеке концерт береді
16:31, 01 қазан 2025
"КНЯЖИЧИ" ерлер хоры алғаш рет қазақ тілінде жеке концерт береді
Әйелдің денесі мен ес-түссіз полицей табылған іс бойынша ІІМ пікір білдірді
15:03, 01 қазан 2025
Әйелдің денесі мен ес-түссіз полицей табылған іс бойынша ІІМ пікір білдірді
Мемлекет басшысы Қазақстан экономикасының негізгі бағыттарына тоқталды
00:24, 24 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы Қазақстан экономикасының негізгі бағыттарына тоқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: