#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Шалғайдағы ауылдарға электр энергиясы үздіксіз беріліп тұр

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 09:12 Фото: unsplash
Шалғайдағы ауылдарға жарық берілді. Осыдан тура бір жыл бұрын Қарағанды облысының Шет ауданында 30 жуық елді мекен бір күнде жарықсыз қалған еді.

Іле жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай жарияланып, қалпына келтіру жұмыстары қарқын алды, деп жазады qazaqstan.tv.

Ондаған жыл бойы жарыққа жарымаған ауылдарда электр желісі әбден тозған. Былтырғы ақпанда ақүтек боран соғып 27 елді мекен бір күнде қараңғылық құшағында қалды. Жергілікті ауқымда төтенше жағдай жарияланып, желілердің үш шақырымы жөнделді. 1 жылда ауданда 28 трансформаторлық қосалқы станция орнатылып, 33 ажыратқыш қойылған.

Инновациялық құрылғыларға қарасаңыз, барлығы автоматтандырылған. Оған көшу үшін үлкен қаражат қажет. Ең басты мақсатымыз – халықты үздіксіз тоқпен қамтамасыз ету. Кейін сенімгерлікке беруге көздеп отырмыз. Қайырғали Берғалиұлы, Шет ауданы әкімінің орынбасары

Алдағы уақытта арнайы жоба дайындалып, жаңғырту жұмыстары жалғаспақ. Елді мекендердің дамуы үшін электр энергиясы ауадай қажет. Осы уақытқа дейін ауданның экономикалық әлеуеті ақсап келді. Енді электр энергиясымен қамту әбден тұрақталса, инвестиция тартып, жаңа кәсіпорындарды ашу әддеқайда жеңіл болады дейді мамандар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында 9 ауыл жарықсыз қалды
13:35, 28 тамыз 2023
Қарағанды облысында 9 ауыл жарықсыз қалды
Димаш Құдайберген Гонконг көрерменін өзінің жаңа шоуымен жаулап алды
10:15, 25 желтоқсан 2023
Димаш Құдайберген Гонконг көрерменін өзінің жаңа шоуымен жаулап алды
Атырау облысында түйелердің қандай індетке шалдыққаны әлі белгісіз
11:09, 01 тамыз 2025
Атырау облысында түйелердің қандай індетке шалдыққаны әлі белгісіз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Спортсмен из Узбекистана болел за российскую фигуристку на Олимпиаде: видео
09:17, Бүгін
Спортсмен из Узбекистана болел за российскую фигуристку на Олимпиаде: видео
Как Шайдоров и Головкин поздравили Самоделкину после выступления на Олимпиаде: видео
08:47, Бүгін
Как Шайдоров и Головкин поздравили Самоделкину после выступления на Олимпиаде: видео
Почему увеличилось отставание "Барыса" от зоны плей-офф КХЛ перед матчем с "Драконами"
08:21, Бүгін
Почему увеличилось отставание "Барыса" от зоны плей-офф КХЛ перед матчем с "Драконами"
Казахстанский вратарь помог своему клубу победить в лиге Канады
07:42, Бүгін
Казахстанский вратарь помог своему клубу победить в лиге Канады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: