Қоғам

Алатау қаласында үй жануарларына арналған азық өндіретін зауыт салынады

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 10:06 Фото: Zakon.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Mars компаниясы арасында жалпы сомасы 180 миллион долларға жуықтайтын инвестициялық келісімге қол қойылғанын құптады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, бұл агроөнеркәсіп шикізатын терең өңдеуге және қосылған құны жоғары тауар өндіруге септігін тигізеді.

"Бұл уағдаластық маңызды стратегиялық серіктестіктің бастауы саналады және Қазақстан мен АҚШ арасындағы ынтымақтастықтың деңгейі жоғары екенін көрсетеді",- деп атап өтті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сурет: akorda.kz

Өз кезегінде, Пол Вайраух өзара тиімді инвестициялық келісімді жүзеге асыруға қолдау көрсеткені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Ол аталған бастама Mars компаниясының өндірістік әлеуетін кеңейтуге және Орталық Азия мен көршілес аймақтар нарығына өнім шығару көлемін арттыруға мүмкіндік беретінін жеткізді.


Бұған дейін Қазақстанға Boeing 787 Dreamliner ұшақтары жеткізілетіндігін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
