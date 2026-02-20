#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Шымкентте жауын-шашыннан кейін көшенің бір бөлігі шөгіп кетті

Шымкентте жауын-шашыннан кейін көшенің бір бөлігі шөгіп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 19:35 Сурет: otyrar.kz
Шымкент қаласы Абай ауданындағы Ақтоғай көшесінде жуырда төселген асфальт жолдың бір бөлігі жауын-шашыннан кейін шөгіп, ойылып қалған. Тұрғындардың айтуынша, оқиғадан кейін көлікпен де, жаяу да қатынау қиындаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Асфальттың опырылуы салдарынан жақын маңдағы екі жеке тұрғын үй сусыз қалған. Жаңбырдан кейін жер астындағы су құбырына зақым келген. Тұрғындар шөккен жер бес күн бойы сол күйі жатқанын айтып, балалардың құлап кетуінен қауіптенгендерін жеткізді, деп хабарлады otyrar.kz.

"Жаңбыр қатты жауды. Одан кейін жол бірден шөгіп кетті. Су астындағы шлангіні қысып, үзіп жіберген. Екі көршіміз сусыз қалды", – дейді тұрғындардың бірі.

Тағы бір тұрғын жолдың жарылып, көліктердің өте алмай қалғанын, балалардың мектепке қатынауы қиындағанын айтады.

Қазіргі уақытта опырылған бөліктің асфальты алынып, орны уақытша топырақпен жабылған.

Шымкент жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мәліметінше, аталған көше 2025 жылдың шілде-тамыз айларында Atash Trans Logistics ЖШС тарапынан салынған. Жол құрылысы кезінде, соның ішінде асфальт төсеу және негізін нығыздау барысында "Ұлттық сапа орталығы" сараптама жүргізген.

Басқарма мамандарының тексеруі барысында асфальтбетон жабындысының астында бұрын кәріз құбырларын төсеу жұмыстары жүргізілгені анықталған. Дәл осы учаскеде топырақтың отыруы салдарынан жол жабыны шөккен.

Құзырлы орган ақаулар мердігер компанияның есебінен қалпына келтірілетінін мәлімдеді. Себебі, жол құрылысына бес жылдан астам кепілдік берілген. Қазір мердігер мекеме жөндеу жұмыстарына дайындықты бастап кеткен. Көшені толық қалпына келтіру наурыз айының соңына дейін аяқталады деп жоспарланып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 21-22 ақпан
20:04, Бүгін
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 21-22 ақпан
Қарағандылық 18 жастағы спортшы жекпе-жек турнирінен кейін жансақтау бөліміне түсті
19:52, Бүгін
Қарағандылық 18 жастағы спортшы жекпе-жек турнирінен кейін жансақтау бөліміне түсті
Абай облысында дронның көмегімен жол жиегіне көмір төккен тұрғын анықталды
19:31, Бүгін
Абай облысында дронның көмегімен жол жиегіне көмір төккен тұрғын анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
19:40, Бүгін
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
19:08, Бүгін
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
18:39, Бүгін
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
18:21, Бүгін
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: