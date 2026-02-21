Қазақстанда кейінгі он күнде қар құрсауынан 145 адам құтқарылды
Ауа-райының нашарлауына, боранға, көктайғаққа, қатты желге және нөлдік көрінуге байланысты өткен он күндерде (2026 жылғы 11-20 ақпан) ТЖМ құтқарушылары қар құрсауынан 145 адамды, оның ішінде 17 баланы құтқарып, эвакуациялады, сондай-ақ 48 автомашинаны шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖД қызметкерлері өтімділігі жоғары техникасында автожолдардың күрделі учаскелерінде адамдардың және кептелісте қалған автокөліктердің болуына патрульдеу жүргізуде.
Құтқарушылар халыққа көмек көрсетіп, автожолдарда қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, тәулік бойы жұмыс істеуді жалғастыруда.
Қазақстан ТЖМ азаматтарды сақтық шараларын сақтауға, дауылды ескертулерді қадағалауға және қолайсыз ауа райы жағдайында алыс сапарларға шықпауға шақырады. Ауыл тұрғындарына ауа-райының нашарлауы жағдайында ұзақ серуендеуден бас тарту ұсынылады.
