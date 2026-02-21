#Референдум-2026
Қоғам

Шымкенттік ақындар Жаңа Конституцияны өлеңмен талдап жатыр

Шымкенттік ақындар Жаңа Конституцияны өлеңмен талдап жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.02.2026 20:38 Сурет: Zakon.kz
Елімізде жүзеге асырылып жатқан қоғамдық-саяси бастамалар мен жалпыхалықтық деңгейде талқыланып жатқан маңызды мәселелерде қоғам да қарап қалып жатқан жоқ. Белсенді азаматтар өз пікірлерін білдіруде. Шымкенттік ақындар да бұл үдерістен тыс қалған жоқ.

Олар ел болашағына қатысты ой-тұжырымдарын дәстүрлі жыр үлгісімен өрнектеп, өзекті тақырыптарды өлеңмен өрнектеп жеткізіп жатыр.

Әлеуметтік желіде тараған видеодан Біржан Байтуов, Нұрлан Есенқұлов, Анар Жаппарқұлова ақындардың елдік мүдде, мемлекеттік тілдің мәртебесі, ұлттық құндылықтарды сақтау және қоғамдық тұтастық мәселелерін арқау еткен өлең жолдарын жария етті.

Шымкенттік ақындар тәуелсіз мемлекет ретінде қабылданатын әрбір маңызды шешім халықтың тарихи санасы мен ұлттық болмысына негізделуі тиіс деген ойды алға тартады.

"Тәуелсіздік алғалы ана тілде, Жазылған алғаш заңы екен елдің" деген өлең жолдары, әсіресе, тәуелсіздік кезеңінде тұңғыш рет заңның қазақ тілінде қабылдануын атап көрсетіп, мемлекеттік тілдің заң шығару ісіндегі нақты мәртебесін айқындауға бағытталған.

Сонымен қатар дәстүрлі отбасы құндылықтарын сақтау, ұлттық тәрбие институтын нығайту, қоғамдағы тұрақтылық пен келісімді қамтамасыз ету сынды бағыттар да ақындар назарынан тыс қалмапиы. Олар тарихи тамырдан ажырамай, заман талабына сай даму қажеттігін тілге тиек етіп, ел бірлігін басты ұстаным ретінде көрсетеді.

Жер мен табиғи байлықтың халық игілігіне қызмет етуі, әлеуметтік әділдік қағидаттарының сақталуы мәселесін де ақындар тілге тиек етіп, атап көрсетеді.

Жалпы, ақындардың азаматтық ұстанымы – қазақ поэзиясының ежелгі дәстүрімен сабақтас. Қай кезеңде де сөз иелері халықтың ой-тілегін жеткізіп, елдік мәселелерде үн қосып отырған. Бүгінгі шығармашылық өкілдері де осы үрдісті жалғастырып, қоғамдық пікір алаңында белсенділік танытып келеді.

Айдос Қали
