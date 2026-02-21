Жексенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде және таңертең облыстың тау асуларында күші 15-20 м/с. Шымкент қ.: 22 ақпанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Түркістан қ.: 22 ақпанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Маңғыстау облысының солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың батысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Ақтау қ.: 22 ақпанда солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с күтіледі.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ, күндіз облыстың солтүстігінде қар, бұрқасын, облыстың орталығында аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Жезқазған қ.: 22 ақпанда күннің соңында аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында қар, бұрқасын, күндіз облыстың батысында қар, бұрқасын, облыстың солтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде тұман. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Қарағанды қ.: 22 ақпанда түнде қар, жаяу бұрқасын, күндіз аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Батыстан, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15 м/с.
Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с. Алматы қ.: 22 ақпанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Қонаев қ.: 22 ақпанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысының орталығында қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, түнде облыстың орталығында 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Орал қ.: 22 ақпанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Астанада кей уақыттарда қар, бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының батысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел шығыстан соғады, түнде облыстың батысында 15-20 м/с.
Қызылорда облысының орталығында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, күндіз облыстың солтүстігінде күші 15-20 м/с күтіледі. Қызылорда қ: 22 ақпанда кей уақытта тұман күтіледі.
Қостанай облысында қар, жаяу бұрқасын, түнде облыстың батысында, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында қатты қар күтіледі. Облыстың оңтүстігінде көктайғақ. Облыстың батысында, оңтүстігінде тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында екпіні 15-20 м/с. Қостанайда қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың орталығында, күндіз облыстың оңтүстігінде, орталығында екпіні 15-18 м/с.
Жетісу облысының орталығында, таулы және тау бөктеріндегі аудандарында кей уақыттарда тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20, Алакөл көлдері ауданында кей уақыттарда 23-28 м/с. Талдықорған қ.: 22 ақпанда түнде және таңертең кей уақыттарда тұман күтіледі.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде қар, бұрқасын күтіледі. Шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында қар, бұрқасын, күндіз облысының батысында, оңтүстігінде қатты қар күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облысының солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз күші 15-20, облысының батысында, оңтүстігінде екпіні 23-28 м/с. Петропавлда қар, бұрқасын, күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күші 15-20 м/с.
Жамбыл облысында кей уақыттарда тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың таулы аудандарында, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Ақмола облысында қар, бұрқасын, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде қатты қар күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-шығысқа ауысады, түнде облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Көкшетауда кей уақыттарда қар, жаяу бұрқасын күтіледі.