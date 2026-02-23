#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Қоғам

Қарағанды облысында қауіпсіздікті сақтамаған жүргізушілер жазаға тартылуда

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 09:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қарағанды облысында жолаушылар тасымалы саласындағы тәртіпті нығайту мақсатында "Тасымалдаушы" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Алғашқы екі күннің қорытындысы бойынша автожолдарда 127 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірдегі полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, тексеру барысында тасымалдаушылардың жол қозғалысы қағидаларын сақтау деңгейі, көлік құралдарының техникалық жағдайы және қажетті құжаттарының болуы жан-жақты сараланды.

Жиі тіркелген құқықбұзушылықтар қатарында:

  • заңсыз жолаушылар тасымалдау;
  • жолаушылар мен багажды тасымалдау талаптарын бұзу;
  • техникалық ақауы бар көлік құралын пайдалану;
  • көлік жүргізу кезінде ұялы телефон қолдану;
  • қауіпсіздік белдігін тақпау деректері бар.

Сонымен қатар қарсы бағытқа шығу және тиісті құжаттарсыз көлік басқару фактілері де анықталды.

"Қабылданған шаралар нәтижесінде бірқатар көліктің мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері алынып, бірнеше автокөлік айып тұрағына қойылды".Қарағанды облысы ПД патрульдік полиция батальонының командирі Медет Нұрмұханов

Бұған дейін ШҚО-да жеке үй аумағынан аса ірі мөлшердегі марихуана табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
12:10, 23 шілде 2025
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
Ақтөбе облысында жалған нөмір таққан және нөмірлері боялған көліктер анықталды
13:34, 09 қаңтар 2026
Ақтөбе облысында жалған нөмір таққан және нөмірлері боялған көліктер анықталды
Қарағанды облысында полицейлер заңсыз жолаушылар тасымалына тосқауыл қойды
14:41, 12 қазан 2025
Қарағанды облысында полицейлер заңсыз жолаушылар тасымалына тосқауыл қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: