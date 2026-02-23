#Референдум-2026
Қоғам

Павлодарда жедел уәкілдер іздеуде жүрген 15 қылмыскерді қолға түсірді

23.02.2026 16:40
Ағымдағы жылдың басынан бастап Павлодар облысының жедел қызметкерлері әртүрлі қылмыстарға қатысты тергеу органдарынан жасырынған қылмыскерлердің орнын анықтады.

Олардың ішінде тонау, ұрлық, зорлық-зомбылық, жол-көлік оқиғалары, көлік ұрлығы және есірткі қылмыстары бойынша іздеуде жүргендер бар.

Мысалы, жол-көлік оқиғасын жасап, туған елінде қаржыны жымқырғаны үшін іздеуде жүрген Тәжікстан Республикасының азаматы ұсталды. Ұсталған адам уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Іздеуді бастаған Душанбеден келген әріптестеріне хабар берілді, – деді Павлодар облысы полиция департаментiнің қызметкерлері.

Полиция қашқындар әділеттен жасырынуға әрекет еткенімен, тіпті шетелде жасырынса да, жасаған әрекеттері үшін жауапкершіліктен құтылмайтынын еске салады. Заң – бәріне ортақ.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
