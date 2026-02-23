#Референдум-2026
Тоқаев Қазақстан президенті баспасөз қызметінің бұрынғы басшысын марапаттады

Тоқаев, Қазақстан президенті баспасөз қызметінің бұрынғы басшысы, марапаттау, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 19:52 Сурет: akorda.kz
Президент Жарлығымен бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына және Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысына қосқан елеулі үлесі үшін, сондай-ақ 80 жылдық мерейтойына орай Игорь Матвеевич Романов ІІІ дәрежелі "Барыс" орденімен наградталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 23 ақпанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Ол ұзақ уақыт бойы орталық мемлекеттік органдарда жұмыс істеген. 1990-жылдары Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметін басқарды", делінген хабарламада.

Игорь Романов 1946 жылы 23 ақпанда Жамбылда (қазіргі Тараз) дүниеге келген. 1969 жылы Н. В.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтын бітірген. Мамандығы - орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі. Қазақстан Республикасы Журналистика Академиясының академигі.

Еңбек жолын Қызылорда гидрогеологиялық партиясында жұмысшы болып бастаған. 1969-1970 жылдары орта мектеп мұғалімі болып жұмыс істеді. 1970-1971 жылдары Қызылорда қалалық комитетінің хатшысы және ЛКСМК ОК сектор меңгерушісі қызметтерін атқарды.

Игорь Романов Мемлекет басшысының баспасөз қызметін қалыптастыру жылдарының бастауында болды. 1990 жылдан бастап ҚазКСР Президенті кеңсесінде баспасөзбен байланыс бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметін атқарды, ал 1991 жылы Президент баспасөз хатшысының орынбасары болып, республика басшысы аппаратында тиісті бөлімді басқарды.

1992-1994 жылдар аралығында Игорь Матвеевич ҚР Президентінің баспасөз хатшылығы қызметін басқарды және Мемлекет басшысының кеңесшісі болды. 1994 жылдан 1997 жылға дейін ол Президенттің көмекшісі болып, ҚР Президенті әкімшілігінің Сараптамалық-ақпараттық тобын басқарды.

Романов 2004 жылы мемлекеттік қызметке оралды, ал 2007 жылдың наурызына дейін Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі болып қызмет атқарды. Ел дамуына қосқан елеулі үлесі үшін ол "Құрмет" және "Знак Почета" ордендерімен марапатталды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Лаки Кесоглу жаңа орденмен марапатталды
19:23, 22 шілде 2024
Лаки Кесоглу жаңа орденмен марапатталды
Тоқаев WADA президенті Витольд Баньканы "Достық" орденімен марапаттады
12:30, 15 қазан 2025
Тоқаев WADA президенті Витольд Баньканы "Достық" орденімен марапаттады
Тоқаев құрылысшыларды мемлекеттік наградалармен марапаттады
18:09, 09 тамыз 2024
Тоқаев құрылысшыларды мемлекеттік наградалармен марапаттады
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
20:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
20:12, Бүгін
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
19:47, Бүгін
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
19:26, Бүгін
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
