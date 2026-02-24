Денсаулық сақтау министрлігі екпе алу бойынша бақылауды күшейтті және ескертусіз тексерісті қайта бастады
Бұл туралы 2026 жылғы 23 ақпанда ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Дерекке сүйенсек, соңғы жылдары тексерулердің саны 2012 жылғы 158 мыңнан 2025 жылы 440-қа дейін қысқарды, бұл қауіптерді болжау жүйесін әлсіретіп, инфекциялық аурулардың өршуіне әкелді.
Жағдайды түзету үшін балалар болатын нысандарға алдын ала ескертусіз тексерулерді қоса алғанда, ерекше мемлекеттік бақылауды қайтаратын заң күшіне енді.
"Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі құралы вакцинациялау процесін ауқымды цифрландыру болады. Сәтті пилоттан кейін Қарағанды облысында "суық тізбекті" автоматтандыру жобасы бүкіл республикаға масштабталатын болады. Жүйе нақты уақыт режимінде қоймалардан бастап ауылдық емханаларға дейінгі барлық деңгейлерде препараттарды сақтаудың температуралық режимін бақылауға мүмкіндік береді. Ол үшін медициналық ұйымдарды заманауи тоңазытқыш жабдықтармен жабдықтауды аяқтау жоспарлануда",- делінген ақпаратта.
Ведомство тіркеуді болдырмау және нақты жағдайды бақылау үшін Денсаулық сақтау министрлігі вакциналардың қозғалысын есепке алу нысандарын цифрландыруды аяқтағаны атап өтілді. Осы жылға жоспарланған ақпараттық жүйелердің толық интеграциясы ведомствоға иммундаудың "шынайы" деңгейін көруге және халықты қамтудағы олқылықтарға жедел ден қоюға мүмкіндік береді.
