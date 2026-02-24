#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

Алматылық жүргізуші қауіпті дрифт жасап, көлігінен айырылды

Алматыда қауіпті дрифт жасаған жүргізуші жауапқа тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 17:14 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзып, қауіпті маневрлер жасаған жүргізуші әкімшілік жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері автокөлік жүргізушісінің жолдың жүріс бөлігінде дрифт элементтерін орындап, өзге де қауіпті маневрлер жасаған бейнежазбасын анықтады. Аталған әрекеттер жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндірген.

Қабылданған жедел шаралардың нәтижесінде құқық бұзушының жеке басы анықталды. Ол қарсы бағыттағы жолаққа шығу, қауіпсіздік белдігін тақпау, авариялық жағдай туындату және жол қозғалысы ережелерінің өзге де талаптарын бұзу деректері бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар көлік құралы мамандандырылған айып тұрағына қойылды.

Алматы полиция департаментінің өкілі Серік Шумаевтың айтуынша, мұндай жауапсыз әрі қауіпті әрекеттер жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіреді.

"Мұндай құқық бұзушылықтарға полиция тарапынан әрдайым принципті құқықтық баға беріледі. Бейнежазбаның әлеуметтік желілерде жариялануына немесе бейнебақылау камералары арқылы тіркелуіне қарамастан, әрбір дерек бойынша тиісті шаралар қабылданады. Азаматтардың қауіпсіздігі мен жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз ету – басты міндетіміз", – деді ол.

Полиция агрессивті әрі демонстративті көлік жүргізудің ауыр салдарға әкелуі мүмкін екенін ескертіп, жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға үндеді.

Айдос Қали
