Қоғам

Оралда кибералаяқтар тұрғынның 5 миллион теңгесін жымқырды

Оралда кибералаяқтар тұрғынның 5 миллион теңгесін жымқырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 17:26 Сурет: polisia.kz
Орал тұрғынына бейтаныс адамдар қоңырау шалып, SMS-кодты айтып беруін сұраған. Қоңыраудан және SMS-кодты алғаннан кейін, алаяқтар жәбірленушімен қайта байланысып, өздерін банк қызметкерлері және Қаржылық мониторинг агенттігінің мамандары ретінде таныстырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қаражатты қорғау" деген сылтаумен олар әйелдің атына несие рәсімделіп жатқанын хабарлап, операцияны болдырмау үшін арнайы қосымшаны шұғыл түрде орнату қажет екенін айтқан. WhatsApp мессенджері арқылы әйелге бағдарламаны орнатуға арналған файл жіберілген.

Қосымша жалған болып шыққан және алаяқтарға оның мобильді құрылғысына қашықтан қол жеткізуге мүмкіндік берген. Телефонды бақылауға алған қаскөйлер 5 миллион теңге көлемінде несие рәсімдеп, қаражатты өз пайдаларына жаратқан.

Полиция белгісіз адамдар жіберген сілтемелер арқылы қосымшаларды орнатпауды, ресми банк қосымшаларын тек App Store немесе Google Play арқылы жүктеу керегін еске салады.

Сондай-ақ мемлекеттік органдар мессенджерлер арқылы орнатуға арналған файлдарды жібермейтінін және мұндай қоңыраулар түскен жағдайда әңгімені дереу тоқтату керегін ескертеді.

Аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Петропавлда полицейлер зейнеткерді 3 миллион теңге шығыннан құтқарды
15:15, 16 қыркүйек 2024
Петропавлда полицейлер зейнеткерді 3 миллион теңге шығыннан құтқарды
Полиция алаяқтықтың жаңа түріне байланысты ескерту жасады
21:38, 22 мамыр 2024
Полиция алаяқтықтың жаңа түріне байланысты ескерту жасады
Медбике болып қоңырау шалады: Астанада алаяқтықтың тағы бір түрі пайда болды
19:44, 28 қазан 2025
Медбике болып қоңырау шалады: Астанада алаяқтықтың тағы бір түрі пайда болды
Оқи отырыңыз
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
20:31, Бүгін
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
20:16, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
19:55, Бүгін
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
19:31, Бүгін
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
