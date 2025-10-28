#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Қоғам

Медбике болып қоңырау шалады: Астанада алаяқтықтың тағы бір түрі пайда болды

Смартфон, медбике, жалған қоңырау, Астана, алаяқтық, SMS, код, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2025 19:44 Сурет: pexels
Астанада алаяқтықтың жаңа схемасы пайда болды. Белгісіз адамдар емханалардың қызметкері болып азаматтарға қоңырау шалып, скринингке жазылуды растау үшін телефонға келіп түскен SMS-кодты айтуды сұрайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы NoFake.kz сайтының ресми сауалына берген жауабында емханалар скринингке шақыру үшін ешқашан SMS-код сұрамайтынын мәлімдеді.

"Соңғы уақытта белгісіз адамдар емхана қызметкерлері ретінде қоңырау шалып, "скринингке жазылуды растау үшін" SMS арқылы келген кодты сұрап жүргені анықталды. Мемлекеттік медициналық мекемелер жазылуды растау үшін ешқашан SMS-код сұрамайды", деп нақтылайды құзырлы ведомство.

Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы азаматтарды скринингтік тексерулерге шақыру туралы жалған ақпаратқа байланысты алаяқтық оқиғаларының көбейгенін ескертеді. Мұндай кодтар тек цифрлық сервистерге кіру немесе операцияларды растау кезінде қолданылады. Азаматтарға бұл кодтарды ешқашан үшінші тұлғаларға бермеу ескертілді. Ресми ведомство мұндай әрекеттердің медициналық ұйымдарға еш қатысы жоқ екенін мәлімдеп, азаматтарды бөгде адамдарға растау кодтарын бермеуге ескертті.

Бұған дейін елордалық тұрғын үйлердің біріндегі WhatsApp чатта Юлия есімді келіншек анасының басынан өткен жағдайды баяндаған. Оның айтуынша, анасына өзін емханадан медбике ретінде таныстырған белгісіз адам хабарласып, скринингтен өтуге шақырған. Кейін ол "тіркеуді растау үшін SMS-код жібердік, соны айтып жіберіңіз" деп өтінген. Күдіктенген анасы қызына хабарласып, алаяқтардың арбауынан аман қалған.

Денсаулық сақтау басқармасы медициналық ұйымдар атынан қандай да бір адамдар хабарласып, егер SMS-код сұрайтын болса, олардың алаяқтар болып табылатынын ескертеді.

Бұған дейін "Англияға құлпынай теруге барамын" деп алаяқтар тұзағына түскендер дабыл қағып, көмек сұрағанын жазғанбыз. 300-ден астам қазақстандық "Англиядағы 1 миллион теңгенің жұмысы" туралы сөзге сеніп, әрқайсысы алаяқтар ұсынған жалған келісімшарттарға 750 мың теңгеден берген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Артур арқылы...". Көлік саудасында алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
19:11, 07 желтоқсан 2023
"Артур арқылы...". Көлік саудасында алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
Қазақстанда алаяқтықтың тағы бір түрі пайда болды
17:19, 21 сәуір 2025
Қазақстанда алаяқтықтың тағы бір түрі пайда болды
1414 нөмірі мен "Қазпошта": қазақстандықтарға ескерту жасалды
13:20, 03 шілде 2025
1414 нөмірі мен "Қазпошта": қазақстандықтарға ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: