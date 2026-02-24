Яна Легкодимова ісі: сотталушылардың үкімі өзгеріссіз қалды
Сот отырысында сотталғандардың адвокаттары мен қоғамдық қорғаушылары үкімді тым қатаң деп санап, оны қайта қарап, өмір бойғы жазаны белгілі бір мерзімге бас бостандығынан айырумен алмастыруды сұраған.
Апелляциялық саты қоғамда үлкен резонанс тудырған қылмыстық іс бойынша материалдар мен тараптардың уәждерін зерделеп, қаулы шығарды. Атырау облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрайымы Тәтті Уәлиева Ризуан Қайыржанов пен Алтынбек Қатимовке қатысты үкім өзгеріссіз қалдырылғанын, апелляциялық шағымдар қанағаттандырусыз қалғанын хабарлады. Екі сотталушы да өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтейді.
"Олар менің жалғыз баламды өлтірді, онымен бірге мені де өлтірді. Сол күннен бері мен өмір сүріп жатқан жоқпын, тек тіршілік етіп келемін", – деді бүгінгі сот отырысында Галина Легкодимова.
Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрайымы Зарема Хамидуллина Zakon.kz тілшісіне өзгеріссіз қалдырылған үкім апелляция қаралған күні заңды күшіне енетінін мәлімдеді.
Атырау тұрғыны Яна Легкодимованы өлтіру туралы атышулы қылмыстық іс бойынша сот процесі 2025 жылғы 18 қыркүйекте басталып, шамамен екі айға созылды. Іс материалдары 24 томнан тұрған.