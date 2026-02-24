#Референдум-2026
Қоғам

Яна Легкодимова ісі: сотталушылардың үкімі өзгеріссіз қалды

Яна Легкодимова ісі: сотталушылардың үкімі өзгеріссіз қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 19:01 Сурет: Zakon.kz
24 ақпанда Атырау облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Яна Легкодимова ісі бойынша сотталғандардың апелляциялық шағымдарын қарап, үкімді өзгеріссіз қалдырды. Екі айыпталушы да өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот отырысында сотталғандардың адвокаттары мен қоғамдық қорғаушылары үкімді тым қатаң деп санап, оны қайта қарап, өмір бойғы жазаны белгілі бір мерзімге бас бостандығынан айырумен алмастыруды сұраған.

Апелляциялық саты қоғамда үлкен резонанс тудырған қылмыстық іс бойынша материалдар мен тараптардың уәждерін зерделеп, қаулы шығарды. Атырау облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрайымы Тәтті Уәлиева Ризуан Қайыржанов пен Алтынбек Қатимовке қатысты үкім өзгеріссіз қалдырылғанын, апелляциялық шағымдар қанағаттандырусыз қалғанын хабарлады. Екі сотталушы да өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтейді.

"Олар менің жалғыз баламды өлтірді, онымен бірге мені де өлтірді. Сол күннен бері мен өмір сүріп жатқан жоқпын, тек тіршілік етіп келемін", – деді бүгінгі сот отырысында Галина Легкодимова.

Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрайымы Зарема Хамидуллина Zakon.kz тілшісіне өзгеріссіз қалдырылған үкім апелляция қаралған күні заңды күшіне енетінін мәлімдеді.

Атырау тұрғыны Яна Легкодимованы өлтіру туралы атышулы қылмыстық іс бойынша сот процесі 2025 жылғы 18 қыркүйекте басталып, шамамен екі айға созылды. Іс материалдары 24 томнан тұрған.

Айдос Қали
Арыстанбек Мұхамедиұлының үкімі өзгеріссіз қалды
17:11, 14 қыркүйек 2023
17:11, 14 қыркүйек 2023
Арыстанбек Мұхамедиұлының үкімі өзгеріссіз қалды
Нұрлан Мәсімовке қатысты шығарылған бұрынғы сот үкімі өзгеріссіз қалдырылды
18:05, 01 желтоқсан 2023
18:05, 01 желтоқсан 2023
Нұрлан Мәсімовке қатысты шығарылған бұрынғы сот үкімі өзгеріссіз қалдырылды
"Майқайыңалтын" АҚ басшылығындағылар үйқамаққа алу жөніндегі қаулыға наразы
17:09, 30 қыркүйек 2024
17:09, 30 қыркүйек 2024
"Майқайыңалтын" АҚ басшылығындағылар үйқамаққа алу жөніндегі қаулыға наразы
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
20:31, Бүгін
20:31, Бүгін
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
20:16, Бүгін
20:16, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
19:55, Бүгін
19:55, Бүгін
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
19:31, Бүгін
19:31, Бүгін
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
