Алматыда ЖҚАЖ қызметкерлері танысын жарақаттаған күдіктіні ұстады
Оқиғадан кейін күдікті жасалған әрекеттің салдарын түсініп, оқиға орнынан бой тасалауға әрекет жасаған.
ЖҚАЖ қызметкерлерінің кәсіби әрі үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде ер адам тез арада ұсталды.
"Біздің жауынгерлер жедел әрі үйлесімді әрекет етті. Негізгі міндет – азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқыққа қарсы әрекеттердің жолын кесу. Күдікті оқиға орнына жақын аумақта ұсталды, қазіргі уақытта айналадағы адамдар үшін қауіп жоқ. Біз кез келген жедел міндеттерді орындауға дайынбыз және заң талаптарына қатаң сәйкес әрекет етеміз", – деп мәлімдеді Алматы қаласы ПД жылдам қимылдайтын арнайы жасақ командирі Азамат Исерғожин.
Қазіргі таңда қозғалған қылмыстық іс аясында оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты және объективті анықтауға бағытталған тергеу іс-шаралары кешені жүргізіліп жатыр.