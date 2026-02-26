Павлодар облысында "резеңке пәтерлер" көбейіп кеткен
Almaty.tv телеарнасының мәліметіне сүйенсек, "резеңке пәтер" деп бір мекенжайға ондаған адамның тіркеліп, шын мәнінде ол жерде тұрмауын айтады. Осы ретте, Павлодарда жүргізілген тексеріс нәтижесінде көші-қон заңнамасын бұзудың 313 дерегі тіркелді. Атап айтқанда:
- 275 адам тіркеусіз тұрған;
- 37 жағдайда жалған тіркеу рәсімделген.
Тексеру барысында пәтер иелері де жауапкершілікке тартылды. Мысалы, 15 меншік иесіне бір мекенжайға 15 және одан да көп адамды тіркегені үшін айыппұл салынған. Сонымен қатар полицейлер интернеттен ақылы түрде "тіркеу жасап беру" туралы хабарландыруларды анықтаған.
Павлодар облыстық көші-қон қызметі басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Кристина Анциферованың айтуынша, көші-қон заңнамасының талаптарын бұзған тұрғын үй иелеріне қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылып, 10 айлық есептік көрсеткіштен бастап айыппұл түріндегі жаза қолданылған.
Осылайша, өңірде жалған тіркеу арқылы табыс табу әрекеттеріне тосқауыл қойылды.