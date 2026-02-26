#Референдум-2026
Қоғам

Семейде Қытай азаматы мінген көлік жол жиегінен шығып кетті

Семей–Ресей Федерациясы тас жолында Қытай азаматы мінген көлік жол жиегінен шығып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 18:31 Сурет: polisia.kz
Абай облысында полицейлер жол жиегіне шығып кеткен шетел азаматына жедел көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Семей бағытындағы Семей – Ресей Федерациясы тас жолында Қытай Халық Республикасының азаматы басқарған автокөлік жүргізуші тізгінге ие бола алмай, көлік жол жиегіне шығып кеткен.

"Жол-көлік оқиғасы орын алмаған, алайда автокөлік өздігінен қозғала алмай, жүргізуші қарға батып қалған. Оқиға орнына жақын маңда патрульдеу қызметін атқарып жүрген полиция экипажы жедел жетті. Тәртіп сақшылары ең алдымен жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, басқа көлік құралдары үшін ескерту шараларын ұйымдастырды", – деп хабарлады полиция.

Кейін арнайы техниканың көмегімен автокөлік жолдың қауіпсіз бөлігіне шығарылып, жүргізушіге қажетті практикалық көмек көрсетілді.

Сонымен қатар полиция қызметкерлері шетел азаматына жол жағдайы, қозғалыс ережелері және алдағы бағыт бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Айдос Қали
Шымкент – Самара тасжолында жеңіл автокөлік жолдан шығып кеткен
21:42, 25 ақпан 2025
Шымкент – Самара тасжолында жеңіл автокөлік жолдан шығып кеткен
Қарағанды облысында полиция мас күйде көлік жүргізген шетел азаматын ұстады
10:19, 02 ақпан 2025
Қарағанды облысында полиция мас күйде көлік жүргізген шетел азаматын ұстады
Ақтөбе облысында жол апатынан Өзбекстанның 4 азаматы мерт болды
18:10, 04 наурыз 2023
Ақтөбе облысында жол апатынан Өзбекстанның 4 азаматы мерт болды
