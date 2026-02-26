Жүргізушілерге Үлкен Алматы айналма жолындағы өзгеріс туралы ескерту жасалды
Үлкен Алматы айналмалы автожолында көлік құралдарының орташа жылдамдығын өлшейтін жүйе енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл учаскеде рұқсат етілген жылдамдық – 120 шақ/сағ.
"Қазіргі уақытта жүйе тестілік режимде жұмыс істеп жатыр, жабдықтарды синхрондау және бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық баптау жүргізіліп жатыр", – делінген хабарламада.
Сонымен қатар бұл кезең жүргізушілердің бақылаудың жаңа форматына бейімделуі үшін қажет.
"Бұл жүйе жүргізушілерді жазалау үшін емес, жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында енгізілгенін атап өтеміз. Орташа жылдамдықты бақылау камералар арасындағы жылдамдықты күрт арттыру деректерін азайтуға және жолдағы тұрақты тәртіпті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Негізгі мақсат — азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол-көлік оқиғаларының санын азайту және адам өмірін сақтау. Жүргізушілерді белгіленген жылдамдық режимін және жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырамыз", – делінген хабарламада.
