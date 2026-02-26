#Референдум-2026
Қоғам

Жүргізушілерге Үлкен Алматы айналма жолындағы өзгеріс туралы ескерту жасалды

Үлкен Алматы айналма жолына көліктің жылдамдығын өлшейтін жүйе енгізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 20:16 Сурет: Zakon.kz
Үлкен Алматы айналмалы автожолында көлік құралдарының орташа жылдамдығын өлшейтін жүйе енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл учаскеде рұқсат етілген жылдамдық – 120 шақ/сағ.

"Қазіргі уақытта жүйе тестілік режимде жұмыс істеп жатыр, жабдықтарды синхрондау және бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық баптау жүргізіліп жатыр", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар бұл кезең жүргізушілердің бақылаудың жаңа форматына бейімделуі үшін қажет.

"Бұл жүйе жүргізушілерді жазалау үшін емес, жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында енгізілгенін атап өтеміз. Орташа жылдамдықты бақылау камералар арасындағы жылдамдықты күрт арттыру деректерін азайтуға және жолдағы тұрақты тәртіпті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Негізгі мақсат — азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жол-көлік оқиғаларының санын азайту және адам өмірін сақтау. Жүргізушілерді белгіленген жылдамдық режимін және жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырамыз", – делінген хабарламада.
Айдос Қали
