Қоғам

Қазақстанда биыл 4 трлн теңгеден аса салық түсіру міндеті қойылды

Қазақстанда биыл 4 трлн теңгеден аса салық түсіру міндеті қойылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 22:48 Сурет: Үкіметтің баспасөз қызметі
Вице-премьер – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин ҚР Қаржы министрлігінің кеңейтілген алқасына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Үкіметтің экономикалық блогының алдында ауқымды міндеттер тұр. Оны жүзеге асыру көбінесе Қаржы министрлігінің жүйелі әрі мақсатты жұмысына байланысты.

"Өткен жылы мемлекеттік қаржыны шоғырландыруға арналған бюджет-салық реформасы жүргізілді. Бүгінде оны жүзеге асыруда Қаржы министрлігі шешуші рөл атқарады. Мемлекеттің әлеуметтік бағдарын сақтай отырып, біз бюджет шығыстарын қатаң тексеріп отыруымыз қажет", — деді Серік Жұманғарин.

2026 жылғы басымдықтың бірі – тиімсіз шығыстарды анықтап, бюджеттік бағдарламаларды оңтайландыру мақсатында жан-жақты қайта қарау.

Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, салықтық әкімшілендіруге ерекше көңіл бөлінеді. Биыл 4 трлн теңгеден аса салық түсіру міндеті қойылды. Бұл ретте әкімшілендіру цифрлық құралдарға негізделіп, әділ болып қалуы және бизнеске артық қысым жасамауға тиіс.

Вице-премьер қаржы блогының цифрлық трансформациясы жүйелік сипат алғанын атап өтті. Smart Data Finance талдамалық базасы құрылып, салық төлеушілердің қызметін қадағалау жүйесі енгізілді. Бұл ретте барлық цифрлық шешім үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Себебі салықтық басқарудың жаңа моделі цифрлық қызметтің сапасына тікелей байланысты.

Сондай-ақ, алқа барысында бизнесті жаңа Салық кодексіне біртіндеп бейімдеу үшін "Таза парақ" бір реттік акциясы жүзеге асырылып, Салық кодексінің жаңа нормаларын имплементациялау мәселесі Жобалық кеңсе шеңберінде апта сайын талқыланатыны атап өтілді.

Микро және шағын бизнес 2026 жылғы 1 сәуірге дейін негізгі борышын өтеген жағдайда, өсімпұл мен айыппұлды есептемей, жеңілдетілген жою рәсімін пайдалана алады. ҚҚС бойынша есепке уақтылы қойылмағаны үшін салынатын айыппұл да жойылады.

Салық қатынастарын қайта іске қосу шеңберінде:

- 2025 жылғы 17 желтоқсанға дейін ұсынылған есеп беру бойынша, 2026 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңдегі міндеттемеге камералдық бақылау тоқтатылды;

- 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін салық кезеңдері бойынша салықтық тексерулер мен әкімшілік жазалар тоқтатылды;

- 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған мәмілелер мен тіркеулерді жарамсыз деп тану туралы талап қою тоқтатылды.

Бұл шаралар салық төлеу еріктілігін арттырып, мемлекет пен бизнестің жаңа өзара іс-қимылы моделін қалыптастыруға арналған.

2026 жылы салық жүйесін цифрландыру жалғасады. Оңайлатылған декларацияны автоматтандыру, салық есептілігі нысандарын алдын ала толтыру, салық төлеушілер үшін ЖИ-сервис енгізу, Мемлекеттік кірістер комитетінің дерекқорын басқа ведомстволармен интеграциялау жоспарланған. Заңды тұлғалар үшін төлемдерді автоматты түрде есептен шығаратын "Салық әмияны" тетігі енгізіледі.

"Цифрлық ҚҚС" жобасы шеңберінде негізгі ақпараттық жүйелерді интеграциялау жалғасады. Мемлекеттік сатып алу саласында цифрлық теңге қолданылатын пилоттық жобаны іске қосу жоспарлануда.

Қазіргі уақытта мемлекеттік кірістер органдары 42 қызмет түрін көрсетеді. Оның 39-ы (92%) электрондық форматқа ауыстырылды. 13 қызмет толық автоматтандырылған, 37-сіне eGov.kz порталында қол жеткізіледі. Бизнесті проактивті сүйемелдеу сервистік моделіне көшу жұмысы жалғасады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Үкімет жаңа Салық кодексін енгізу қазынаға 4 трлн теңгеге дейін қосымша түсім беретіндігін мәлімдеді
15:25, 23 маусым 2025
Үкімет жаңа Салық кодексін енгізу қазынаға 4 трлн теңгеге дейін қосымша түсім беретіндігін мәлімдеді
Қазақстандағы кейбір бақылау функциялары салық салушыларға қайтарылуы мүмкін
12:40, 28 қаңтар 2025
Қазақстандағы кейбір бақылау функциялары салық салушыларға қайтарылуы мүмкін
"Байлар көп төлеуі тиіс": Серік Жұманғарин салық реформасының мәнін түсіндірді
13:54, 09 сәуір 2025
"Байлар көп төлеуі тиіс": Серік Жұманғарин салық реформасының мәнін түсіндірді
