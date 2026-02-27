#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанға емделу үшін көбіне қай елдерден келеді

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 16:12 Фото: Zakon.kz
"Astana Tourism" туризмді дамыту орталығы басқарма төрағасы Артем Квашук 27 ақпанда Астана қаласының Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте шетелдіктер Қазақстанға қандай медициналық қызметтер алу үшін келетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның мәліметінше, 2025 жылдың алғашқы 9 айында Астанаға 1,2 млн адам келген. Бұл – 2024 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 9%-ға көп.

Спикердің айтуынша, туристердің 77%-ы қалаға демалыс, түрлі іс-шаралар мен шопинг мақсатында келеді. Ал қалған 23%-ы іскерлік және мәдени сапарлар аясында келеді.

Ең көп турист келетін елдер қатарында Ресей, Қытай, Түркия, Германия және АҚШ бар.

Сонымен қатар, Астанада медициналық туризм қарқынды дамып келеді. Соңғы жылдары емделуге келетін шетелдік пациенттер саны төрт есеге артқан. Емделу мен мәдени бағдарламаны біріктіретін арнайы туристік пакеттер іске қосылған.

Медициналық туристердің негізгі легі ТМД елдерінен, атап айтқанда Ресей, Өзбекстан және Қырғызстаннан келеді. Сондай-ақ Түркия, Үндістан және Қытайдан да пациенттер жиі келеді.

Шетелдіктер арасында ең сұранысқа ие медициналық қызметтер:

  • нейро- және кардиохирургия;
  • репродуктивті медицина (оның ішінде ЭКО);
  • офтальмология;
  • пластикалық хирургия;
  • кешенді профилактикалық тексерулер.

Айта кетейік, 2024 жылы Астанаға 4500 медициналық турист келген, бұл 2023 жылмен салыстырғанда екі есе көп. Шетелдік пациенттердің емделуге жұмсайтын орташа шығыны 2–5 мың АҚШ долларын құрайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанға мигранттар көбіне қай елдерден келеді
10:51, 26 тамыз 2025
Қазақстанға мигранттар көбіне қай елдерден келеді
Қазақстанға көбіне қай елдерден жұмыс іздеп келеді
13:37, 26 маусым 2024
Қазақстанға көбіне қай елдерден жұмыс іздеп келеді
Қазақстанға қай елдерден еңбек мигранттары көп келеді
12:42, 25 шілде 2024
Қазақстанға қай елдерден еңбек мигранттары көп келеді
