#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Қазақстан Президенті ел халқын Алғыс айту күнімен құттықтады

Қазақстан Президенті ел халқын Алғыс айту күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 09:24 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқын Алғыс айту күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тоқаевтың сөзінше, бұл – халқымыздың ең асыл құндылықтарын дәріптейтін ерекше мереке.

"Өзара құрмет көрсету, өзгеге жанашырлықпен қарап, шынайы тілеулес болу – ұлтымыздың бойына сіңген қасиеттер. Алғыс айту дәстүрі төл руханиятымыздың темірқазығы ретінде ел ішіндегі сенім мен бірлікті нығайтуға зор ықпал етіп келеді. Жақындарымызға алғыс айту – оларға рухани қолдау көрсету, қиын кезде қол ұшын созу деген сөз. Қазіргі құбылмалы заманда бұл қасиеттің мән-маңызы ерекше. Біз осы мейрамда ең алдымен қиын-қыстау жылдары елімізді аман сақтап, ұрпаққа аса құнды әрі мол мұра қалдырған ата-бабаларымызға тағзым етеміз. Ұстаздарға, дәрігерлерге, мәдениет саласы қызметкерлеріне, кәсіпкерлерге, жұмысшыларға, тәртіп сақшыларына, өрт сөндірушілерге, құтқарушыларға және адал еңбегімен сүйікті Отанымыздың өсіп-өркендеуіне елеулі үлес қосып жүрген барша азаматқа алғыс айтамыз". Қасым-Жомарт Тоқаев

Президент сондай-ақ жастарға және еріктілерге ерекше ризашылығымды білдірді. Оның айтуына қарағанда, белсенді азаматтық ұстанымы бар, қоғам игілігі үшін еңбек етуге әзір, мұқтаж жандарға көмектесуге дайын адамдардың еңбегі ерен. Бұл – Жасампаз әрі Жауапты отаншылдықтың айқын көрінісі.

"Баршаңызға амандық, табыс тілеймін! Татулық пен өзара сенімді нығайта отырып, қасиетті Отанымыз – Қазақстан Республикасын көркейту жолында биік мақсаттарымызға бірге жетеміз деп сенемін. Алғыс айту күні ел тағдыры әрбір азаматтың қолында екенін аңғартады. Себебі алдағы өзгерістердің табысты жүзеге асырылуы жұртымыздың бірлігіне, парасаттылығына және саналы азаматтық ұстанымына байланысты екені сөзсіз. Біз Заң мен Тәртіп, тілектестік пен ынтымақ қағидаларын басшылыққа алып, салт-дәстүрімізді сақтай білсек, Қуатты, Әділетті, Таза, Өркендеген Қазақстанды құра аламыз", - деді Мемлекет басшысы.

Тоқаев сондай-ақ еліміз ауқымды әрі тарихи бетбұрыс кезеңіне қадам басқанын айтты.

"Республикалық референдумға шығарылған жаңа халықтық Конституцияның жобасы адам құқықтарын қорғау жүйесін жақсартуға, билік институттарының жауапкершілігін күшейтіп, тиімділігін арттыруға, қастерлі Тәуелсіздігіміз бен Егемендігімізді нығайтуға мүмкіндік береді. Жаңа Ата Заң бәріміз бір ел болып іргесін қалап жатқан жарқын болашаққа жол ашады".Қасым-Жомарт Тоқаев

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады
09:01, 01 наурыз 2024
Тоқаев қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады
Тоқаев қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады
09:00, 01 наурыз 2025
Тоқаев қазақстандықтарды Алғыс айту күнімен құттықтады
Тоқаев Қазақстан халқын Еңбек күнімен құттықтады
09:02, 24 қыркүйек 2023
Тоқаев Қазақстан халқын Еңбек күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Врача "Кайрата" сняли рейса из-за сообщения о бомбе в аэропорту Астаны
08:40, Бүгін
Врача "Кайрата" сняли рейса из-за сообщения о бомбе в аэропорту Астаны
Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от крупного поражения в матче с "Монреалем"
08:11, Бүгін
Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от крупного поражения в матче с "Монреалем"
"В начале допустили две ошибки": тренер "Спартака" высказался о победе над "Барысом"
07:45, Бүгін
"В начале допустили две ошибки": тренер "Спартака" высказался о победе над "Барысом"
Главный тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Спартака" в матче КХЛ
07:16, Бүгін
Главный тренер "Барыса" прокомментировал поражение от "Спартака" в матче КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: