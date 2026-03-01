#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Тоқаев Босния және Герцеговинаның төралқа төрағасын құттықтады

Тоқаев Босния және Герцеговинаның төралқа төрағасын құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 10:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Босния және Герцеговинаның төралқа төрағасын құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев Желько Комшичке Босния және Герцеговинаның Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады.

Президент Астана мен Сараевоның дәстүрлі достық пен өзара қолдауға негізделген ынтымақтастығы қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқын Алғыс айту күнімен құттықтаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биткоин, жалған мәміле және бопсалау: Шымкентте 2,5 млн долларлық алаяқтыққа күдікті ұсталды
11:04, Бүгін
Биткоин, жалған мәміле және бопсалау: Шымкентте 2,5 млн долларлық алаяқтыққа күдікті ұсталды
Тоқаев Швейцария Президентін құттықтады
17:01, 01 тамыз 2025
Тоқаев Швейцария Президентін құттықтады
Тоқаев Балаларды қорғау күнімен құттықтады
09:01, 01 маусым 2025
Тоқаев Балаларды қорғау күнімен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
13:28, Бүгін
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
12:52, Бүгін
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
12:37, Бүгін
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
12:12, Бүгін
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: