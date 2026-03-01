Тоқаев Босния және Герцеговинаның төралқа төрағасын құттықтады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Босния және Герцеговинаның төралқа төрағасын құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев Желько Комшичке Босния және Герцеговинаның Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады.
Президент Астана мен Сараевоның дәстүрлі достық пен өзара қолдауға негізделген ынтымақтастығы қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқын Алғыс айту күнімен құттықтаған еді.
