#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Астанада және тағы 12 қалада ауа сапасы нашарлайды

Астанада және тағы 12 қалада ауа сапасы нашарлайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 10:16 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 1 наурызда Қазақстанның 13 қаласында ауаның ластануы күшейеді деген болжам бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" таратқан мәліметке қарағанда, қолайсыз метеорологиялық жағдай Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, Атырау, Ақтөбе, сондай-ақ түнгі уақытта Астана мен Петропавл қалаларында болады.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – бұл қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының (желсіздік немесе әлсіз жел, тұман, ауа инверсиясы) жиынтығы. Мұндай кезде атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттар жиналып қалады.

ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада болу уақытын қысқарту ұсынылады. Әсіресе автожолдардың немесе басқа да ластаушы көздердің маңында ұзақ жүруден бас тартқан жөн.

Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары аурулары бар және аллергияға бейім азаматтарға сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру маңызды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда 1 наурыз күні "Астана" алаңы жабылады
10:30, Бүгін
Алматыда 1 наурыз күні "Астана" алаңы жабылады
Астанада және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
09:43, 15 ақпан 2026
Астанада және тағы бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Астанада, Алматыда және тағы сегіз қалада ауа сапасы нашарлайды
10:10, 26 қазан 2025
Астанада, Алматыда және тағы сегіз қалада ауа сапасы нашарлайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
13:28, Бүгін
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
12:52, Бүгін
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
12:37, Бүгін
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
12:12, Бүгін
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: