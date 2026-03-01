Астанада және тағы 12 қалада ауа сапасы нашарлайды
"Қазгидромет" таратқан мәліметке қарағанда, қолайсыз метеорологиялық жағдай Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, Атырау, Ақтөбе, сондай-ақ түнгі уақытта Астана мен Петропавл қалаларында болады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – бұл қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының (желсіздік немесе әлсіз жел, тұман, ауа инверсиясы) жиынтығы. Мұндай кезде атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттар жиналып қалады.
ҚМЖ кезінде қала тұрғындарына ашық ауада болу уақытын қысқарту ұсынылады. Әсіресе автожолдардың немесе басқа да ластаушы көздердің маңында ұзақ жүруден бас тартқан жөн.
Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары аурулары бар және аллергияға бейім азаматтарға сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру маңызды.